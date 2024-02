Nele-Liis Vaiksoo: see laul on väike meenutus lahkunutele

Nele-Liis Vaiksoo rääkis "Owe Peterselli shows", kuidas sündis laul "Käte ümber jää", mida ta esitab Eesti Laulul. Meil kõigil on inimesi, kes siitilmast lahkunud ja keda me igatseme, ütles Vaiksoo, kelle sõnul võiks seda laulu kuulates mõelda kõikidele neile ilusatele hetkedele, mis on olnud.

"Kui Ukraina sõda algas, siis ma olin sellega rohkem kursis, valasin pisaraid ja kui pagulaskeskus Kalamajas oli ja inimesed siia hakkasid jõudma, viisin sinna pleede, sööki ja teed, aga ma pean ausalt tunnistama, et see hakkas mu psüühikale," ütles laulja Nele-Liis Vaiksoo. "Vaadata iga päev uudiseid, klõpsata igale pildile, aga sa ei suuda ikka uskuda, et kas keegi tõesti on nii halvasti käitunud. Mingil hetkel ei saanud ma enam magada ja pidin ennast kogu sellest protsessist taandama. Loomulikult ma elan väga kaasa, aeg-ajalt vaatan uudiseid, aga enam ma ei tea väga täpselt, mis seal toimub."

Eesti Laulu konkursil esitab Vaiksoo laulu "Käte ümber jää", mille põhiline autor on laulja ja laulukirjutaja Peter Põder, kes on Eesti Laulu finaalis nüüd Vaiksooga ka konkurent. "Mulle on ka eelmistel aastatel Eesti Laulul osalemist pakutud, aga need demod on olnud nii poolikud, et kui ma ikka ise sellesse laulu ei usu, siis on mul väga raske minna seda laulu lavale esitama."

Selle laulu puhul oli ta aga juba viie esimese sekundiga täiesti lummatud. "Sel hetkel polnud laulul veel sõnugi," meenutas Vaiksoo. "Lugu on esimesest demovariandist päris palju muutunud. Allan Kasuk aitas seda veel miksida ja masterdada. Siis hakkasime otsima tekstitegijat, ja see oli päris keeruline. Lasime mitmel inimesel katsetada ja proovida, ise üritasin ka kirjutada, aga ma ei tahtnud kellelegi teemat väga ette anda. Mõtlesingi, et on huvitav vaadata, kuidas see muusika neid kõnetama hakkab, millest nad kirjutavad. Lõpuks kui Marek Sadam oli saatnud mulle oma read, siis oli see täpselt see, mis minu südames oluline oli."

Laul seostub Vaiksoole tema lahkunud vennaga. "See on minu otsustada, kui vabaks ma enda sees laulmise ajal selle emotsiooni lasen," kommenteeris Vaiksoo. "Mingis mõttes on laul pühendatud minu vennale, aga ma tahaks loota, et olen selle lauluga ära nutnud oma nutmised, mida on tõesti päris palju olnud. Kuulad seda, peas hakkavad kerima mingid omad mõtted, isegi aastate ja aastakümnete taha. Aga tegelikult ma tahan, et see laul oleks helge ja paitaks inimeste südameid."

Vaiksoo meenutas, et sõbranna oli ka tema testgrupp. "Tema sai ka sellest tekstist kohe aru ja ütles, et ei saa nuttu pidama. Temal oli isa lahkunud. Kuidas kedagi see lugu kõnetab. Meil kõigil on inimesi, kes on siit ära läinud ja keda me igatseme. See laul on väike meenutus lahkunud inimestele. Kuulad seda laulu ja mõtled neile ilusatele hetkedele, mis on olnud. See ongi, mis seda laulu kannab."