Uhhuduurlased: rattasõit on üks valus ja vastik ettevõtmine

Pühapäeval jõuab teleekraanile "Ehh, uhhuduuri" 6. hooaeg, kus väsimatud reisisellid ratastel Peruu pealinnast Limast Kesk-Ameerikasse Costa Ricasse väntavad. Ainulaadseks teeb uhhuduurlaste reisid aga see, et mitte keegi meestest ei ole rattasõiduentusiast, vaid pigem on rattasõit enamiku jaoks üks valus ja vastik ettevõtmine.

"Pakkusin kunagi Wennale, et teeme midagi naljakat," meenutas Hannes Hanso. "Esimene reis oli selline "Kutid, teeme ühe seikluse!" Pärast seda reisi mõtlesime viis aastat, mis järgmine seiklus võiks olla. Läheks kaamlitega Kairost Kaplinna või elevantidega Indiasse? Ehitaks parve ja läheks Siberi jõgedele või Amazonasesse? Siis tuli mõte minna tagasi sinna, kus esimene reis lõppes ja sõita sealt edasi. Sellest tekkis mingi muster ning praeguseks oleme ratastega vändanud 2002., 2007., 2011., 2014., 2018. aastal ning viimane reis toimus 2022. aasta suvel. Üle poole meie eesmärgist sõita ümber maakera on juba tehtud."

"Igal reisil on meil kaasas must märkmik, kuhu päeva lõpuks kõik sündmused üles kirjutame," ütles Kristjan Prii. "Võibolla kunagi need ka avaldatakse, aga alles siis, kui me kõik oleme surnud. Kõik see, mis seni avalikkuse ette on jõudnud ja jõuab, on käinud läbi päris mitme filtri."

Inimene on väeti ja võimetu

"Olen päris mitmeid kordi käinud uhhuduuri reisidest rääkimas ja üks küsimus, mis alati kordub, on, et kuidas teil see ikka õnnestub. Eelkõige pidades silmas meie tööandjaid ja perekondi," meenutas Priit Kuusk alias Wend. "Aga vastus on väga lihtne, ja see on ka üks meie motodest: "Kõik on läbirääkimiste küsimus."

"Rattareisid on aja jooksul lühemaks jäänud, enam ei ole kellelgi nii palju aega," ütles Wend, kes liitus 6. hooajal kamraadidega poole reisi peal. "Ei saanud oma kolleege tanki panna. Mul oli just olnud pikem reis mootorpurjekaga Admiral Bellingshausen. Nii et oli vaja kompromiss teha. Ecuador jäi seetõttu tegemata."

Wenna sõnul oli füüsiliselt kõige raskem esimene reis Tiibetisse. "Aga kõik kõrgmäed on olnud keerulised. Viies reis viis meid Andidesse. Seal saad aru, et oled nii väeti ja võimetu."

Reis kui põgenemine reaalsusest

Uhhuduurlaste lõppeesmärk on teha maakerale ratastega tiir peale. "Sellest eesmärgist lahutab meid nüüd kolm-neli reisi," ütles Wend. "Kuue reisi peale kokku oleme ratastega sõitnud ligi 25 000 kilomeetrit."

Võrreldes esimese reisiga 2002. aastal, on paljugi muutunud. "Vanemaks oleme jäänud. Suitsetajaid on meie hulgas vähem, samuti joomist. Rohkem teeme trenni," muheles Wend. "Minu jaoks on need reisid põgenemine reaalsusest. Saan stepsli seinast täiesti välja tõmmata. On suur privileeg iga nelja aasta tagant sõprade koos reisil käia. Seda peab nautima. Aga mida raskem kohapeal, seda parem lugu hiljem tuleb."

Rattasõit on vastik ja valus kogemus

"Alati on huvitav ju mõtiskleda selle üle, miks seda kõike vaja on, miks need kuus meest sõidavad jalgrattaga iga nelja-aastase tsükli tagant ja kogevad seda, mida nad kogevad. Sellel on muidugi palju põhjuseid, aga ma olen täheldanud, et iga reisile mineku juures on minekuajend muutunud," arutles Mart Kuusk. "Kui rääkida mõnest meid kõiki ühendavast sidemest ja põhjusest, miks me sellel teekonnal oleme, siis üks on kindlasti lugu sõprusest. Ja ta on lihtsalt sellises vormis, et rattad kuuluvad sellesse sõpruse pilti, kuigi keegi meist ei ole suur rattasõiduentusiast ja pigem on see rattasõit üks valus ja vastik ettevõtmine."

Telemaastikul puudus reisisaatežanr

"Miks me oma reisikogemust laiemalt jagasime, siis põhjus oli selles, et 2002. aastal eesti telemaastikul reisisaatežanr tegelikult puudus," meenutas Mart Kuusk. "Ja see saade, näidates põnevaid maid ja kohti läbi meie vaatenurga, oli ka ise õnnestumine. Minu kokkuvõte sellele, miks üldse olla teel, on väga lihtne. Me kõik oleme inimesed, kellel on oma unistused, mis on väärt seda, et nende poole püüelda. Ja kui juba on juhtunud, et unistuseks on sõita sõpradega ümber maakera, siis tuleb see teoks teha. Maailma tasub lahtiste silmadega avastada küll!"

Juba on kokku lepitud ka uhhuduurlaste seitsmes reis, mis toimub 2026. aasta suvel.

Reisisaate "Ehh, uhhuduur" 6. hooaja esimene osa on ETV eetris 4. veebruaril kell 19.10.