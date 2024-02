Aasta artist Alika: siiamaani proovin sellest aru saada

Alika võidutses ülekaalukalt võites kokku viis auhinda: aasta artisti, naisartisti, albumi, debüütalbumi ning aasta laulu kategoorias. Bedwetters pärjati tänavu kolme auhinnaga – aasta ansambel, aasta rock-album ja aasta muusikavideo.

Aasta pop-artisti kategoorias jäi Alika alla Nöepile. "Tegelikult on mul väga hea meel, et Nöep selle auhinna sai. Viis auhinda on rohkem kui hea. Siiamaani proovin sellest vaikselt aru saada. Kui praegu auhindu vaatan, siis on päris uskumatu värk," tõdes Alika. Alika kõik unistused siiski veel täitunud pole ja on veel kuhu minna. "Viimast paari auhinda vastu võttes läksin lapsepõlve, mis tõi mind aega, kus ma alles unistasin sellest," lisas ta.

Bedwettersil läks endalegi ootamatult hästi. "Arvasime, lootsime ja tegime omavahel silma, et rock-album tuleb tõenäoliselt ära. See oli ootuspärane, aga see, et veel pudenes oli üllatus kindlasti," sõnas Bedwettersi solist Joosep Järvesaar.

Muusikaauhindade esitust eelmise aasta Eesti Laulu võiduloost "Bridges" saatis Aleksandr Selevko uisutamine mööda vaipa. Alika ei teadnud isegi, et selline asi võimalik on ja oli produtsentide huvitavast ideest positiivselt üllatunud. "Kui ma sain teada, et üritus toimub 1. veebruaril, siis mu vanaemal on samal päeval sünnipäev ja ta on väga suur iluuisutamise fänn. Ehk siis ma arvan, et ta on väga rahul ja õnnelik, et meil selline number oli," ütles Alika. Vaiba peal uisutamise tegi võimalikuks plastmassist jää. "Enne esitust pritsiti selle peale vett ja uiskudega saab selle peal hakkama, aga veidi raskemini," lisas Alika.

Bedwettersi sõnul oli meeldejääva esituse kokkupanemine muusikaauhindade tiimiga lihtne. "Üksinda sa ei suuda seda välja mõelda. Aga meil on ka endal väga pööraseid ideid nii et kokku tuleb hea asi," sõnas Bedwettersi kitarrist Rauno Kutti. "Meil tegelikult oli idee, et hüpata ja põrgata ebareaalselt kõrgel juba eelmise aasta Eesti Laulu. Siis see jäi sahtli põhja ja kuna see lugu oli veel energilisem, siis istus sinna hästi," lisas Järvesaar.

Järvesaare sõnul on muusikavideote tegemine tema jaoks kogu loomisprotsessi juures kõige lõbusam osa. "See raha on mida-iganes. Kui võttepäev läbi saab ja kogu tiim tuleb kokku ja kallistavad üksteist, siis see on nii äge. Muusikavideo on ainuke selline meedium, kus produtsendid, režissöörid, kaameramehed kõik teevad entusiasmi pealt. Keegi ei küsi hullu nutsu, nagu tavalise reklaami tegemise eest, vaid seda tõesti tehakse kirest kunsti vastu," selgitas Järvesaar.

"Tänapäeva maailmas Youtube'is ja TikTokis sa ei tea mitte kunagi, mis võib lihtsalt plahvatada. Suurem võimalus on kindlasti plahvatada millegi hullu, erilise ja ägedaga kui mingi suvalise asjaga," lisas ta.