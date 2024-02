Uhhuduuri seltskond alustab ETV-s rattaseiklust läbi Lõuna-Ameerika

2002. aastal sai teoks ühe sõpruskonna uitmõte – sõita rattaga üle Himaalaja mäeaheliku. Teekonnal Gobi kõrbest Katmandusse arenes mõte ideeks, sõita muudkui edasi ning teha ühe inimelu jooksul ratastel maakerale tiir peale, alguse ja lõpuga Mongoolia pealinnas Ulaanbaataris. Nii sündis "Ehh, uhhuduur", unistus, mis on kahekümne aastaga etapikaupa rattasadulas higistades viinud kuus eesti meest läbi Aasia ja Aafrika otsapidi Lõuna-Ameerikasse.

Järjekorras kuuenda etapi sihiks on teekond Peruust läbi Ecuadori, Colombia ja Panama Costa Ricasse. Seigeldes ratastel võib aga olla kindel, et plaanidel on kalduvus kraavi keerata. Linnulennult on teekond kõigest 2500 kilomeetrit, paraku pole rattad linnud ja mehed rataste seljas on aja kulgedes samuti mõnevõrra muutunud.

Ees ootavad pikad kilomeetrid läbi metsiku looduse ja linnadžunglite, saatjaks värvikad kohtumised nii šamaani kui ka kaasmaalastega, kellega teed juhuslikult ristuvad. Vaheldusrikkal teekonnal trotsitakse kõrgushaigust, avastatakse maailma pikim laine Vaikse ookeani rannikul, juuakse igavese nooruse eliksiiri ja kogetakse kurjade vaimude väljaajamist. Rattad lagunevad, aga liiguvad kõigele vaatamata edasi.

Reisiseltskonda kuuluvad grupijuht Hannes Hanso, mehaanik Tanel Rütman, asjaajaja Wend, velsker Kristjan Prii, kroonik Mart Kuusk ja kaameramees Liivo Niglas.

"Ehh, uhhuduuri" uus hooaeg algab ETV-s pühapäeval, 4. veebruaril kell 19.10.