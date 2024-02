Kristjan Hirmo: eestlased ei armasta enda popmuusikat samapalju kui soomlased

"Väga äge, et sellist asja tehakse, sest seda on meie muusika valdkonnas tegutsevatele inimestele vaja. Igasugune tunnustus on ju tegelikult edasiviiv jõud. Kunsti- ja kultuuriinimestel selliseid hetki väga palju pole, kus neid tunnustatakse," kommenteeris Kristjan Hirmo Eesti muusikaauhindade jagamist.

Tänavu kogus suurima auhinnasaagi Alika, kes pälvis viis auhinda, nende seas ka rahva poolt valitud aasta artisti tiitli. Viimastel aastatel on välja kujunenud, et tihtipeale riisubki koore üks artist. "Eesti muusikamaastikul muutunud ka see, et meil on olemas kõik maailma suuremad plaadifirmad ehk see suur kolmik: Universal, Warner ja Sony," märkis Hirmo.

Kui esialgu tegeleti peamiselt välismaise muusika sissetoomisega, siis nüüdseks on Hirmo sõnul aru saadud, et igal turul töötavad kõige paremini kohalikud artistid, mistõttu on nendega tihedalt koostööd hakatud tegema. "See, et Alika viis auhinda sai, näitab seda, et tema plaadifirma ja management on tublisti tööd teinud. Tegemist on kvaliteetse tootega ja miks ei peaks siis ka need auhinnad tulema," sõnas ta.

Tänapäeval levib muusika enamasti läbi interneti voogedastusplatvormide Spotify ja Youtube. "Eks tegelikult käib võitlus selle peale ka, et mitte enam pääseda raadiojaamade pleilisti, vaid üritatakse raha kokku korjata ka internetist."

Hirmo sõnul kuulub hetkel Soome raadiojaamade kümne enim mängituma laulu hulka kuus kodumaist lugu, kuid Eestis vaid üks. "See näitab seda, et Eestis küll tehakse muusikat ja seda proovivad nii artistid kui ka plaadifirmad meedias suruda, aga meil on veel pikk tee minna. Olles ise valdkonnas aastakümneid töötanud, siis ma võiks öelda, et meile ikka meeldivad välismaa asjad. Need välismaa laulud tunduvad justkui ägedamad," arutles Hirmo.

"Kuigi meil on riik väga väike, inimesi on käputäis, siis muusikat tehakse väga palju," märkis Hirmo.