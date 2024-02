Matkajuht: talvel on palju erinevaid matkamise viise

"Terevisioonis" oli külas matkajuht Heiko Tohva, kes kinnitas, et Eesti matkarajad on hästi hooldatud ja ootavad matkajaid loodusesse liikuma, vahet pole, kas kelgu, ratta või oma kahe jala peal.

Talvel tasub Heiko Tohva sõnul matkamas käia, sel ajal on loodus teistsugune. "Matkarajad on teistsugused, jäised, lumised jne," märkis matkajuht.

Eesti matkarajad on Tohva sõnul valmis matkajaid hästi vastu võtma. "Nad on ikkagi korralikult hooldatud, rohkem käidavatele kohtadele on pandud ka libedusetõrjet, kuna väljas on suhteliselt jäine see olukord." Lisaks on Tohva sõnul nad ka piisavalt lastesõbralikud.

Eestlased on Tohva hinnangul usinad matkajad. "Liikumist on päris palju. Võib-olla andis sellele lisa juurde koroonaaeg, kus inimesed ei saanud tegeleda millegi muuga, kui ainult väljas käia ja tänu sellele on inimesed hakanud rohkem liikuma," pakkus Tohva.

Talvel matkamiseks on palju erinevaid viise. Lisaks jalgsi liikumisele võib matkata ka kelgu ja ratta peal "Paljud inimesed ei tule selle pealegi, et talvel jalgrattaga sõita. On olemas sellised spetsiaalsed fat-bike'id, paksu rattaga rattad, millel lisaks on elektrimootor, mis aitab sõita paksu lume sees," rääkis matkajuht.

Inimeste matkaeelistused on Tohva sõnul erinevad. "Osad tahavad käia omaette, osad tahavad käia grupis, osad tahavadki sellist organiseeritud matka, et oleks kindel, et ta teab, et ta saab tulla kindla matkajuhiga, kindla marsruudiga, et tal oleks seal turvaline."

Talvematkad võivad hõlpsalt pakkuda elamusi ka ekstreemsuste otsijatele. "Meie kõige paremad matkad klientide tagasiside järgi ongi n-ö ekstreemtingimustes, kus ongi hästi külm, tuuline. Näiteks jalgrattamatk, -28 on väljas, päike paistab, paks lumi, inimesed on kõik härmas üleni, meestel habemed härmas jne. Tagasiside oli sealt, et see on kõige parem, mis üldse saab olla," rääkis Tohva.

Matkaradade kohta leiab infot RMK kodulehelt. Selleks, et mitte Tallinna ümbruse rabade laudteid ülerahvastada, kutsus Tohva harjumaalasi hoopis Lõuna-Eestit avastama. "Sealt leiab kindlasti matkaraja, kus sa võib-olla ei kohtagi ühtegi inimest," kinnitas ta.