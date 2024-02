Galerii: Eesti muusikaauhindadel pälvis enim auhindu Alika

Kolme auhinnaga – aasta ansambel, aasta rock-album ja aasta muusikavideo – pärjati tänavu Bedwetters. Noep tituleeriti nii aasta meesartistiks kui ka aasta popartistiks.

Eesti muusikaauhindade võitjate valimises osales 160 žüriiliiget. Sky.ee portaalis selgitati rahvahääletusel välja aasta artisti auhinna võitja, kelleks valiti Alika.

Tunnustuse panuse eest Eesti muusikasse pälvis popmuusika suurkuju, lauljatar Marju Länik.

Eesti muusikaauhinnad 2024 võitjad

Aasta debüütalbum

Alika "Alika"

Aasta klassikaalbum

Heino Eller. Complete Piano Music, Volume Nine. Esitaja: Sten Lassmann

Aasta jazz-album

Karmen Rõivassepp & Aarhus Jazz Orchestra "Ambivalence"

Aasta etno/folk/rahvalik album

Mari Kalkun "Stoonia lood"

Aasta autorilaulualbum

Vaiko Eplik "Klišeed"

Aasta alternatiiv- / indie-album

Night Tapes "Perfect Kindness"

Aasta metal-album

Kannabinõid "Mass"

Aasta rock-album

Bedwetters "It Is What It Is"

Aasta elektroonikaalbum

Ajukaja "Expensive Demos"

Aasta hip-hop-/räppartist

Villemdrillem "Väljateenitud"

Aasta soul/funk/R'n'B Artist

Anett x Fredi "Read Between The Lines"

Aasta popartist

Noep "Move Your Feet"

Aasta naisartist

Alika "Alika"

Aasta meesartist

Noep "Move Your Feet"

Aasta ansambel

Bedwetters "It Is What It Is"

Aasta artist

Alika

Aasta muusikavideo

Bedwetters "Monsters" (režissöörid: Joosep Järvesaar, Robert Parelo)

Aasta laul

Alika "Bridges"

Aasta album

Alika "Alika"

Panus Eesti muusikasse

Marju Länik

Galaõhtut juhtisid Birgit Sarrap ja Stefan, kes avasid õhtu erinumbriga. Esinejatena astusid veel üles Alika, Bedwetters, Noep, Villemdrillem, Anett x Fredi, Mari Kalkun ja Marju Länik.