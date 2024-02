"Kabarees" on esmakordselt koos laval Katrin Karisma ja Piret Krumm

"Kostüümid on väga professionaalselt tehtud," ütles Piret Krumm, kes kehastab lavastuses peaosalist Sallyt. "Roll eeldab seda, et nii peab olema, tollane Berliini ööelu oli selline leegitsev."

"Eks kõik tuli välja näidata, mis näidata oli," lisas Katrin Karisma, kes mängis Estonia teatris sama rolli 40 aastat tagasi. "Mul oli ikkagi frakk seljas, aga sulle kirjutati ainult pool meetrit riiet välja."

Karisma arvates on "Kabaree" fenomen selles, et see on väga hästi kirjutatud materjal, mis ei jäta vaatajat külmaks. "Hea materjaliga on väga huvitav tööd teha, aga ta võib su ka ära tappa. Me püüame ikka ellu jääda."

""Kabaree" sisu on ikka igal ajal aktuaalne, kõik see, millistest teemadest läbi minnakse," ütles Krumm. "Mis juhtub siis, kui hakatakse manipuleerima patriotismiga, et läbi selle võim enda kätte haarata. See puudutab just tavalist tsiviilinimest, mis temaga siis juhtub. Sellepärast tekitavad need tegelased väga suurt empaatiat ja loomulikult see muusika."

"Olin esimest korda selle etendusega orkestriproovis, kuulasime neid lugusid ja need kõik on hitid," ütles Karisma. "See on fantastiline, kuidas see on kirjutatud. Need hitid ei söö üksteist ära, vaid täiendavad."

"Kuidas on koos emaga tööl käia?" muheles Krumm.

"Ma imetlen teda," kommenteeris Karisma koos tütrega laval olemist. "Tema töösse suhtumine ja muidugi see, et keegi ei ole teda sundinud, et ta peaks võtma näitleja raske elukutse. Ta on vabatahtlikult selle võtnud, ta läheb edasi nagu tank, ja mul on selle üle väga hea meel."

"Pigem on nii fantastiline ja tore, et Estonia teater on võtnud riski ja võtnud inimesi ka väljastpoolt teatrit," lisas Krumm.

Katrin Karisma kehastab lavastuses preili Schneiderit ja emal-tütrel on lavastuses ühine stseen. "See on rahatingimisstseen, mis meenutab lapsepõlve, kui oli vaja emalt raha kätte saada," muheles Krumm. "On olnud selliseid kordi, kus on vaja olnud õhtul välja minna, emalt raha küsida ja ema ütleb, et raha lausa põleb su käes."

"Ma töötan koos lauljatega, aga ma ise olen ju näitleja," sõnas Karisma. "Ma ei pea ennast superlauljaks. Mul on aukartustäratav partner, Jassi Zahharov, kellega me laulame lavastuses kaks duetti. Kaks soolot on mul veel. Aga sisemine värin on kogu aeg sees, ja seda ongi vaja."