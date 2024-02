Rute Trochynskyi: teen nüüd täitsa oma asja

Bänd Rute on välja tulnud uue singliga "Pretty woman", mis räägib saatuslikust naisest. Bändi vedaja Rute Trochynskyi sõnas "Terevisioonis", et tema süda kuulub rokile ning ajab nüüd täiesti oma asja.

"Varem ma olen ainult isaga tegutsenud, üldiselt teinudki folkmuusikat ja rohkem ukrainakeelseid, eestikeelseid. Üks hetk ma tundsin, et kuna ma kirjutan ingliskeelset muusikat ja rokkmuusikale kuulub rohkem mu süda, siis panin sõpradest seltskonna kokku ja teen nüüd täitsa oma asja ja ajan oma rida," rääkis Rute.

Bänd on vaikselt alustanud ka oma esimese albumi loomisega. "Lood on olemas ja nüüd hakkame vaikselt salvestama ja sinna poole tegutsema," sõnas Rute ja lisas, et olemas on kümme lugu.

Insipiratsiooni lugude kirjutamiseks saab Rute inimestevahelistest suhetest ja teda valdavatest emotsioonidest.

Bändi uus singel "Pretty woman" lähtub Rute sõnul femme fatale kujundist. "Räägib ühest saatuslikust naisest, kes on nii ilus, aga toob endaga kahjuks kaasa ainult kaost," tutvustas laulja.