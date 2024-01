Kaspar Eevald pürgib kaheksanda eestlasena Everesti tippu

"Seda masinat kasutatakse eelkõige keha võimekuse tõstmiseks. Ta toob samasuguse efekti esile, mida toob kõrgus meis esile. Ta pumpab sisse õhu, eraldab sealt õhust teatud määral hapniku ja pumpab siis selle madalama hapnikuga õhu välja, mida sa sisse hingad. Selle tulemusel hakkab keha tootma hormooni EPO, mis annab kehale, luuüdile, käsu hakata tootma juurde punaseid vereliblesid, läbi mille kogu meie võimekus kasvab," selgitas Eevald.

Eevald on masinat nüüdseks kaks nädalat trenni tehes ja magades kasutanud. Nimelt on mehel plaanis vallutada Everesti mäetipp. "Mul on plaan aprillis minna Everesti tõusule ja olla loodetavasti kaheksas eestlane, kui kõik läheb hästi, ilm soosib ja õnne ka on," sõnas Eevald.

"Mulle meeldib suuri väljakutseid vastu võtta maksimaalselt ette valmistudes. See on teaduslikult tõestatud, et see treeningviis ja ettevalmistus toimib," ütles ta.

Varem on Eevald ületanud katsumuse kõrgusskaala teises otsas ehk vabasukeldunud 101 meetri sügavusele. Treeningu osas kattub Eevaldi sõnul päris palju. "Mõlema spordi puhul on ju tegemist sellise hapnikuvaeguses treenimise ja toimetulekuga. Ma saaks seda seadet kasutada ka vabasukeldumises edenemiseks."

"Nii kaua, kuni tervist on, siis ma arvan, et tasuks täiel rinnal elada ikkagi ja teha neid asju, mis sa teha tahad," kinnitas Eevald.

Marko Reikop kommenteeris enda 10-minutilist hüpoksiamasina kogemust järgmiselt: "See on väga nõme aparaat. See tsükkel on selline, et ta osutab mulle vastupanu, ma ei jõua nii kaua sisse hingata kui tema sunnib mind sisse hingama. Ma ei hakka pikali kukkuma, aga väga mugav ei ole olla."

Kaspar Eevald plaanib Everesti tippu tõusta 20. mai paiku.