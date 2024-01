Taylor Swifti, Drake'i jt Universal Musicu artistide muusika võib Tiktokist kaduda

Universal Music kavatseb pärast maksete üle peetud läbirääkimiste katkemist miljonid lood Tiktokist eemaldada. See tähendab, et sotsiaalmeediaplatvormilt võib muu hulgas kaduda Taylor Swifti, The Weekndi ja Drake'i looming, vahendab BBC .

Plaadifirma Universal Music on uue litsentsilepingu läbirääkimistel avaldanud Tiktokile survet, et platvorm maksaks artistidele ja laulukirjutajatele suuremat tasu, kirjutab muusikafirma oma artistidele ja heliloojatele saadetud kirjas.

Tiktok üritab muusika eest õiglast tasu maksmata üles ehitada muusikapõhist äri, usub plaadifirma, lisades, et Tiktok moodustab ainult ühe protsendi Universal Musicu tuludest.

Tiktok leiab, et Universal Music Group on seadnud ahnuse oma artistide ja laulukirjutajate huvidest kõrgemale.

"Hoolimata Universali valest narratiivist ja retoorikast, on tõsiasi, et nad on otsustanud loobuda tugevalt üle miljardi kasutajaga platvormi võimsast toest, mis toimib nende talentide tasuta reklaami- ja avastamisvahendina," kommenteeris platvorm.

Kui ettevõtted 31. jaanuari jooksul kokkuleppele ei jõua, eemaldatakse Tiktokist kogu Universali muusika. Universalil on ülemaailmses muusikatööstuses valitsev positsioon ning sellel on õigused artistidele alates The Beatlesist ja Elton Johnist kuni Adele'i, BTS-i ja Blackpinkini.