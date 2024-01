Mütoloogilised tegelased kõnetavad ka kaasaja inimest

Folklorist Marju Kõivupuu sõnul on kõige iidsemad tegelased Eesti folklooris ja rahvajuttudes loomamuinasjuttude tegelased, sest neid peetakse vanimateks rahvajuttudeks, kus piir loomade ja inimeste elukorralduse vahel on suhteliselt sujuv. "Loomade näitel kujutatakse olukordi, mis inimeste elus ette tulevad," ütles Kõivupuu. "Muinasjutud peaksid ju inimest omal kombel ka natuke õpetama. Nende tegelased on kõik hästi stereotüüpsed, arhetüüpsed, nad ei arene, ükskõik mis nendega ka juhtub nad ikkagi säilitavad oma põhiolemuse."

Põhja konn iseloomustab arhetüüpset kurjust

Põhja konn on tüüpkangelane, mis iseloomustab arhetüüpset kurjust, millega erinevates kultuurides kuni tänapäevani kokku puutume, selgitas Kõivupuu. "Need on hirmud, et ürgne kurjus pääseb valla, see võib inimkonna hävitada ja tavaliselt siis mingisugune mütoloogiline kangelane võidab selle kurjuse. Kristlikus kultuuris on Püha Jüri taplus lohega," sõnas Kõivupuu. "Aga eestlaste jaoks oli lohe natuke võõras tegelane ja väidetavalt papa Kreutzwald mugandas draakoni natuke suupärasemaks Põhja konnaks, kes elab oma elu tänapäevalgi rõõmsalt edasi."

Kõivupuu sõnul huvitavad teda sellised mütoloogilised tegelased, kes hakkavad elama oma elu, mis omakorda tähendab, et nad moel või teisel tänast inimest kõnetavad. "Andrus Kivirähk on oma loomingusse konna sisse põiminud. Kui me lähme Viimsisse, siis seal on Põhja konna trepp, meil on kuju, samanimeline ansambel," loetles ta.

Kilplased esindavad inimlikku rumalust

"Kilplased jälle esindavad inimlikku rumalust, millega me puutume kokku aegade algusest kuni tänase päevani," ütles Kõivupuu. "Aga just see inimlik rumalus ja jonn on hästi ajatud. Kilplaste olemus võiks aeg ajalt toimida pidurina ja me võiksime mõelda, ega mina kilplaste rahva hulgast pärit ei ole."

Vaeslaps annab inimestele lootust

Kõivupuu arvates on vaeslaps kõige heasüdamlikum ja vapram tegelane, kes oskab nirud olukorrad enda kasuks pöörata. "Tema mõistlik käitumine ja lõputu heasoovlikkus aitab ta täbaratest olukordadest välja," sõnas Kõivupuu.

Vaeslaps annab inimestele lootust, et tuleb olla nutikas, taibukas ja käituda hästi. Tema vastand on stereotüüpne oma tütar, kelle jaoks on kõik võimalused loodud, et maailma ja iseennast paremaks muuta ja lähedastele head teha, aga ta mängib kõik väga osavalt maha.

"Vaeslaps oskab ka suurelt unistada," lisas Kõivupuu. "Alati võib ka kõige lootusetumas olukorras olla pisut või teinekord ka üsna palju lootust. Kõige hullem ongi kuri enesekeskne rumalus. Vaeslaps ka kuulab, mis teised talle ütlevad. Tal on palju tarku nõuandjaid, ja ta paneb neid tähele. Võõras peretütar aga otsustab kõike teha omaenese tarkusest."

"Mida vanemaks ma saan, seda rohkem meeldib mulle muinasjutte lugeda," ütles Kõivupuu.

