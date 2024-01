Toomas Vabamäe: Enzo Ferrari oli oma tiimi võidu nimel valmis kõigeks

Vabamäe sõnul kipuvad inimesed tihti unustama, et paljude kaubamärkide taga, nagu näiteks Ferrari, Porsche või Ford, on päris inimesed. "Aga Enzo Ferrari omanimelise firma asutas ja sellest on nüüd legend saanud," sõnas Vabamäe "Ringvaate" stuudios. Vabamäe sõnul tehti raamatut, mille sisutoimetajaks ta ka ise oli, tükk aega ja film valmis taustal omasoodu. "Lõpuks nad said kokku," lisas ta.

Vabamäe sõnul on hea nii film kui raamat. Raamatus on suurem osakaal võidusõidul, aga film ei ole otseselt võidusõidust vaid inimsuhetest. Suurim erinevus kahe vahel on ajaline ulatus, mida teostes käsitletakse. "Enzo Ferrari elas 90-aastaseks. Raamat hõlmab kogu tema elu ja surmajärgseid aastaid ka veel. Film katab reaalseid sündmusi umbes kahe kuu jagu aastast 1957 ja võib öelda, et see põhineb raamatu üksikutel sündmustel, mis moodustavad skeleti, aga see liha sinna ümber on ehitatud filmitegijate poolt ning seal ei ole kõik sajaprotsendiliselt kõvad faktid," selgitas Vabamäe.

Filmi sündmuste keskmes on võidusõit "Tuhat miili". Päädis see võistlus traagilise õnnetusega, kus hukkus kokku 11 inimest. "See võistlus jäigi viimaseks. Avalikel teedel sõideti 1000 miili ehk 1600 kilomeetrit maksimaalse kiirusega. Kui me kujutame ette, et aasta oli 1957 – millised olid teed, millised olid autod, millised olid rehvid. Selge, et see oli üliohtlik tegevus," nentis Vabamäe.

Vabamäe, kes on pikalt kommenteerinud vormelisõitu, ja teiste võidusõiduhuviliste jaoks olid filmis aset leidnud sündmused teada, aga huvitav oli vaadata just seda, kuidas skeletiväline osa lahendatud on. "Pean ütlema, et väga hästi on lahendatud. Võib rahul olla," ütles Vabamäe. Küll aga tekitas ajakirjanikul küsimusi, kas Adam Driver, kes kehastab 59-aastast nimitegelast, ja Penelope Cruz, kes kehastab Enzo Ferrari 57-aastast abikaasat Laura Ferrarit, vastavad välimuselt oma tegelaste vanusele.

Ferrari elulugu väärib Vabamäe sõnul palju raamatuid ja neid on ka mitmeid kirjutatud. "Aga see, mis nüüd äsja eesti keeles ilmus, on esimene ja minu teada ainukene, mis on usaldusväärne ja objektiivne. Eelmised on suures jaos mitte päris muinasjutud, aga tõega on seal üsna teistmoodi ümber käidud," sõnas Vabamäe, lisades, et hea iseloomuga mees Ferrari just ei olnud. "Kui seda raamatut lugeda, siis esiteks tuleb välja, et Itaalia katoliiklikkusele vaatama oli ta paadunud seelikukütt. Ja kui palju tema võidusõitjaid surma sai. Temast jääb mulje, et ta oli südametu võidusõidutiimi boss, kes oma sõitjaid halastamatult surma ajas. Päris nii see muidugi ei olnud. Aga film on mängitud välja natukene positiivsemas noodis ja ütleb ka miks Ferrari ühte või teistmoodi käitus," selgitas Vabamäe.

"Väga lühidalt öeldes oli Enzo Ferrari mees, kes oma võidusõidutiimi eduks oli valmis absoluutselt kõigeks," lisas ta.