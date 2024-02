ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Laine Mägile

19.30 "Tähelaev" (2012)

Näitleja ja tantsupedagoogi Laine Mägi jaoks kulgeb aeg üha sündmuslikumalt. Prantsusmaal vändatud film tõi kaasa eesti meedia massilise huvi ja äkki tundus, et kõik tahavad Lainest rohkem teada. Ta ise on öelnud: "Olen isa moodi. Usun seda iga aastaga enam. Emalt olen saanud tohutu energia. Ema armastab samuti palju asju korraga teha". Saatejuht-toimetaja Mati Talvik, režissöör Kalev Lepik, produtsent Kaia Häelme.

20.45 "Eestlanna Pariisis" (2012)

Laine Mägi Autor/allikas: ERR

Inimsuhete draama Pariisis elavast kahest eesti naisest. Eesti väikelinnast pärit naisel avaneb võimalus teha tööd Pariisi kesklinnas, hooldades suitsiidikalduvusega vanaprouat. Üksildase suurlinna ilmadaami ja provintsihooldaja suhe kasvab üle inimlikuks sidemeks, mis annab mõtte nende edasiseks eluks. Stsenaristid Ilmar Raag, Agnes Feuvre ja Lise Macheboeuf, režissöör Ilmar Raag. Osades Jeanne Moreau, Laine Mägi, Patrick Pineau, Ita Ever, Piret Kalda, Ago Anderson, Roland Laos, Liis Lass, Tõnu Mikiver, Helle Kuningas, Helene Vannari. Tootjad Amrion, TS Productions (Prantsusmaa). Filmil on kirjeldustõlge.

22.20 "Elutants. Laine Mägi" (2007)

Näitleja Laine Mägi on sõna otseses mõttes tantsinud läbi elu. Balletiõpingud, võistlustants ja varietee - just siis, kui see kõik oli kõige rohkem moes ning kõige paremini sobis. Lavakunstikateeder, Pärnu Teater Endla ja Draamateater. Nüüd ka oma tantsukool. Kõik see on tulnud õblukese Kehra tüdruku ellu just siis, kui selleks on kõige õigem hetk olnud. Toimekas ja rõõmus Laine veedab suure osa oma elust maanteel - Pärnu ja Tallinna vahel, usub haaknõelte kaitsejõusse ning et kõige parem osa elust on alles ees. Saates rändab ta mööda sissesõidetud teed Kehrast Tallinna ja Tallinnast Pärnusse ning räägib elust ning surmast, teatrist ja tantsust, meenutab ning unistab. Autor ja režissöör Gerda Kordemets, juhtoperaator Felix Grossmann.