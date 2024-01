Sõbrakutse kinnitamisest võõraga algab suhtlus kurjategijaga

Võõraste inimeste sõbrakutseid sotsiaalmeedias ei tohi vastu võtta, vaid need tuleb blokeerida, rääkis "Terevisioonis" Kätlin Kukk. Sõbrakutse kinnitamisest võhivõõra inimesega algabki suhtlus kurjategijaga, kes lõpptulemusena soovib saada raha või vajab inimese kontot, et kuritegu toime panna.

Facebookis on inimesed hakanud saama sõbrakutseid inimestelt, keda tegelikult olemas ei ole.

"Sõbrakutsed tulevad täiesti tundmatutelt inimestelt, kellega meil pole ühtegi ühist sõpra," ütles SEB Turbekeskuse juht Kätlin Kukk. "Need on kurjategijad, kelle eesmärk on saada enda valdusse meie andmeid ja meie konto."

"Suur osa erinevatest petuskeemidest nagu armastus-, investeerimis-, annetus- või pärandpettused saavad alguse just Facebooki sõbrakutsest, kus minnakse kontakti täiesti võhivõõraga. Sageli pole nende taga isegi inimesi, vaid need on tehniliselt genereeritud sõbrakutsed. Sõbrakutse kinnitamisest algabki suhtlus. Oleneb sellest, mis on kurjategija eesmärk, kas tahetakse kontot kätte saada või läbi erinevate kontode igasuguseid viirusi levitada. See on küberkelmide põhiline eesmärk. Lõpptulemusena tahavad nad kõik saada raha või vajavad meie kontot, et panna kuritegu toime."

Kui inimene võtab võhivõõra oma sõbraks, on sel inimesel ligipääs kogu infole, kaasa arvatud sõprade kontaktidele ja piltidele, mis inimese kontol on. "See ongi põhjus, miks nad tahavad ligi saada just kinnistele kontodele, sest need sisaldavad infot, mis pole avalikkusele avatud. Seepärast rõhutan ma alati, et tehke oma sotsiaalmeediakontole ligipääs piiratuks."

Samuti tasuks kriitiliselt suhtuda sellesse, kui sinu sõbralisti sõber saadab sulle kahtlase sisuga informatsiooni.

"Oma igapäevatöös näeme just pikaajalisi armastuspetuskeeme, kus sõbrakutse võetakse vastu ja hakatakse selle kontaktiga edasi suhtlema. Samuti investeerimispettused, mis levivad rohkem instagrami kontode kaudu," lisas Kukk.

Sõbrakutset vastu võttes võib inimene kaotada ka oma konto. "Konto võetakse üle ja keegi teie konto alt saab teiena tegutseda. Vältida on seda aga väga lihtne. Kui tuleb sõbrakutse inimeselt, keda te päriselt ei tunne, siis ärge võtke seda vastu, vaid pigem blokeerige see kasutaja, et ta ei saaks teile enam sõbrakutseid saata. Sealt tuleb pigem paksu pahandust kui suurt õnne."