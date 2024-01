Villemdrillem filmis Peruus laulule "Rändaja" muusikavideo

"Meil on peres välja kujunenud nii, et ema on väga entusiastlik reiside osas. Tal on eelarvet ka, et korraldada ja reisile viia," ütles Villem Reimann ehk Villemdrillem. "See on juba lapsest saadik nii olnud, et vanemad tahavad lastele maailma ja erinevaid kultuure näidata. Elamus jääb eluks ajaks meelde ja läbi selle olen ma selline nagu olen."

"Käisime oma perest viiekesi. Sain seal kohalikega vutti ka mängida, viis päeva olime džunglis. "Rändajale" filmisime Peruus ka video," ütles Villemdrillem. "Robert Parelo filmis, laul on lühike, aga materjali sai väga palju. Eks see tulebki pigem loodusvõtetest ja olustikust, ma suud seal palju ei maiguta. Ei ole telefoniga filmitud, ikka kaamera ja drooniga." Video ilmumise kuupäeva ei osanud ta veel nimetada.

Ei näe ropendamiseks vajadust

Villemdrillemi sõnul ropendab ta tavaelus ja olukordades rohkem kui tahaks, aga lauludes ropendamine või vulgaarse keelekasutuse vastu oli ta juba oma muusikukarjääri alguses. "Eestikeelses muusikas mõjuvad roppused kuidagi eriti jämedalt. Nad kuidagi murravad väga kogu seda olekut, vahet pole, kas see on päriselus või muusikas," selgitas Villemdrillem. "Kui sa tahad väga karm olla või mingit sõnumit edastada, siis see võib olla aitab kaasa, aga mul endal on kogu aeg nii olnud, et kui ma kunagi ammu naljaprojektina alustasin, siis teadsin kohe, et ärme palun ropenda, see kõlab labaselt, seda pole vaja. Sealt see on mul jäänud, ma lihtsalt ei näe selleks vajadust ega põhjust, enda loomingus vähemalt."

Oma loomingus ei lähe süngeks

"Ma olen teinud isiklikke laule, aga ma pigem räägin end ümbritsevast, kui sellest, mis mu sees toimub või enda mõttemaailmast," lisas ta. "Ma ei lähe sellega süngeks. Olen leidnud, et kui ma tahan isiklikust asjast rääkida, siis ka sellel on piir või raam ees, ma ei lähe väga tõsiseks ega masendavaks. Kuigi igasse loosse ma ikkagi midagi isiklikku panen."

Suurim hirm, et saal jääb pooltühjaks

Märtsi alguses tuleb Villemdrillemil albumi "Väljateenitud" esitlus. "Kõhedus hakkab veebruari keskel tulema ja haripunkt on vast paar päeva enne," kommenteeris ta esitluse-eelset ärevust. "Korraldusliku poole pealt olen ma pigem võhik, mulle ei meeldi üldse asju organiseerida. Reklaamime ju ikkagi kontserti, ja see võiks äge olla. Tahaks ikkagi elamust pakkuda. Albumi esitlus Kultuurikatlas on suur amps ka minu jaoks. Aga millal siis veel? Ei maksa karta seda kohta, kuigi minu suurim hirm on mitte isegi majanduslik miinus, aga just see, et saal jääb tühjaks."

Villemdrillem meenutas, et kaks aastat tagasi, kui ilmus tema esimene album, oli ta muusikaauhindadel nomineeritud aasta hiphop-/räpp-/R&B artisti kategoorias. "Sellega ma raiskasin oma debüütalbumi variandi ära, mida ma väga-väga kahetsen. Aga läbi vigade me õpimegi."