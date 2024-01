Kitty Florentine: olen tasakaalukam kui eelmisel aastal samal ajal

Hiljuti ühel suurimal Euroopa esitlusfestivalil Eurosonic Noorderslag esinenud Kitty Florentine sõnas Raadio 2-s, et on suutnud oma elus hea tasakaalu saavutada.

Paar nädalat tagasi jõudis kuulajateni Kitty Florentine'i uus lugu "Balance", kus teeb kaasa Tšehhi elektroonilise muusika produtsent ja helilooja Aid Kid. Muusikud kohtusid esimest korda Milanos, kus toimus Kitty Florentine'i esimene välismaa esinemine.

Uus lugu räägib tasakaalu otsimisest. "Ma arvan, et me elu aeg töötame selle kallal, sest me muutume inimestena kogu aeg nii palju," sõnas muusik, kes on enda sõnul suutnud hea tasakaalu saavutada. "Ma olen rohkem tasakaalus kui eelmisel aastal samal ajal, mis on potentsiaalselt hea märk," usub ta.

"Ma teen, mida armastan, ma töötan selle nimel, et kogu aeg paremaks saada, samal ajal sain lõpuks aru, et olmeasjade ja iseenda tervise eest tuleb ka hoolt kanda. Magan korralikult, söön tublisti, trenni teen, väga tubli on olla," rõõmustas muusik.

Artist, kes eelistab oma kodanikunime varjul hoida, selgitas, et Kitty Florentine on mingil määral tema alter ego. "Aga ta on aina rohkem mina," rõhutas muusika. "Ma mingi hetk tundsin, et ta on minust mingitel hetkele natukene kauge, sest ma läksin endast sellega, kuidas ma ennast selle läbi esitlen, nii kaugele, aga nüüd on balanss tekkinud," selgitas ta ning tõi välja, et Kitty Florentine on avatum pool temast. "Tsiviilisikuna on see filter natukene tugevam."