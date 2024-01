Taaskasutust armastav Kiti Põld: kõik asjad on ilusad ja parandatavad

Viljandi äärelinnas elav perekond Põld peab väga lugu taaskasutusest ning teiselt ringilt tulnud asju kasutavad nad nii kodusisustuses kui ka riidekapis. Ka oma maja on perekond sisuliselt taaskasutatud materjalidest ehitanud.

Pereema Kiti Põld rääkis "Ringvaates", et põhjuseid, miks majaehitusel taaskasutatud materjale eelistati, on mitu. Lisaks majanduslikele ja keskkonnasõbralikele aspektidele peeti oluliseks maja esteetilisust. "Need suured palgid ja käsitöötellised on kõige ilusam materjal, mida sa saad oma majaehitusel kasutada," usub ta.

"Kui me maja kätte saime ja seestpoolt avasime, tuli vastu üks väga pehme ja kõdunenud palgikogum," meenutas pereisa Peedu Põld. "Töö oli väga lihtne – tuli leida täpselt samasugune palk," naeris ta ning rääkis, et vajaminevad palgid saadi tuttavate tuttavatelt.

Ka maja sisustades vaadati taaskasutuse poole. "Mu põhimõte oli ka maja sisustades mitte ühtegi uut asja osta, vaid et kogu mööbel oleks kõige ilusam tisleri- ja sepatöö, mille ma Eestist ja maailmast üles leian," rääkis Kiti.

Pereema sõnas, et on püüdnud igas eluvaldkonnas loomulikkuseni välja minna. Näiteks kasutab ta peapesuks kanamune. "Üks peapesu võtab ühe kanamuna. Munaga peseb väga hästi," kiitis ta.

Taaskasutuse fännid on ka Kiti ja Peedu lapsed. "Enamus minu asju on teiselt ringilt ja see on minu jaoks väga praktiline harjumus, sest kaltsukatest leian riideid, mida uuest riidepoest mitte kunagi ei leia," rõõmustas peretütar Pihel. "Mulle meeldib väga, kui mu ema mulle kleite teeb," kiitis teine peretütar Piibe.

Iga asi, mis ei sobi kasutada omas funktsioonis, sobib alati kasutada disainiks, usub Kiti. "Meil on kõik asjad olemas, mida tegelikult vaja on. Need asjad on ilusad ja parandatavad. Neid tuleb kasutada," rõhutas ta.