Mari-Liis Rahumets: kutsun kõik parastajad kooli õpetajaametit proovima

1997. aastal tuli 14-aastane lauljatar Mari-Liis Rahumets esinejanimega Mari-Liis publiku ette lauludega "Teine dimensioon" ja "Mis tegema nüüd pean" . Viimased 12 aastat on ta töötanud Viimsi koolis. "Alguses muusikaõpetajana, nüüd on minu põhikohaks huvijuht," ütles Rahumets. "Muusikaõpetaja olen veel väikestes erivajadustega õpilaste klassides ja see on täiesti minu südameasi. Mingis eas lugesid lapsed aeglasemalt ja siis hakkasin ise jalgratast leiutama, võtsin ka tunde ja õppisin ning harisin ennast, et kuidas neid aidata. Huvijuhi töö tähendab koolis siis aktuseid, pidusid ja erinevaid üritusi."

Õpetajatöö annab armastust täiesti ootamatus kohas täiesti ootamatul ajal

Viimsi koolis oli kolmepäevane õpetajate toetusstreik. "Paraku tegin neil päevadel ka tööd," ütles Rahumets. "Küll mitte tavapärast huvijuhitööd ega kooli muusikaõpetaja tööd, aga mul on ka väikesed laululapsed ja meil tuleb kevadel suur etendus, hakkasime proovidega juba pihta."

"Õpetajatöö ei ole ju ainult klassi ees ega pärast tööde parandamine," selgitas Rahumets. "Olen ka 6. klassi klassijuhataja, mul on 23 mõnusas pubekaeas tegelast, kellega tuleb lisaks ka kooliväliselt tegelda. See tähendab klassiõhtuid, üritusi, pidusid, reise ja ekskursioone. Ma õhtul tahan lülitada ennast välja, aga klassi chat on kogu aeg punane, midagi kogu aeg toimub. See on töö, mis ei olegi töö, see on elu. Kutsuks kõiki parastajaid kooli, proovige õpetajaamet oma nahal järele."

"Aga see töö annab hingetoitu, annab hingejõudu, armastust ja soojust nende õpilaste käest vahel täiesti ootamatus kohas täiesti ootamatul ajal," lisas ta.

Lõpetas diskotamise, sest ei tahtnud enam diskopepu olla

"Meil oli armastus tööpostil," kommenteeris Rahumets enda ja oma kolleegi ning elukaaslase Heimar Vaarendi ühiselt salvestatud laule. "Meil on salvestatud viis laulu. Väikeseid tekste ja laule olen kirjutanud 90. aastatest saadik. Olen teinud ka tellimustöid. Tähele olen ka pannud, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem tuleb lauludesse ka mu enda isiklikku elu, see ei ole lihtsalt tekst. Oma bändi mul ei ole, aga viimasel ajal esineme kriminaalselt tihti ansambliga Caater. Kuidagi järsku on see buum tagasi tulnud ja meil on päris palju esinemisi."

Rahumetsa sõnul lõpetas ta diskotamise ära, sest tal oli tunne, et teda ei võeta muusikuna mitte kunagi enam tõsiselt. "Sest ma olengi selline diskopepu," lisas Rahumets. "Ilmselt ma ei pea viisi ega tunne isegi nooti ja kõik need muud jutud. Just nii neid 90-ndate artiste ju võeti. Aga olles lõpetanud päris mitu muusika kõrgkooli, ma ikkagi pean viisi ja kuna see number on nüüd tagurpidi läinud, ma ei ole enam 14, vaid 41, siis olen sellega rahu teinud. Ma ei muretse enam selle pärast, mida minust arvatakse ja nüüd on täitsa fun (lõbus-toim.) nendel retropidudel käia."