India võikana originaalretsepti pärast puhkes skandaal

Indias on puhkenud suur kohtuvaidlus populaarse toidu india võikana ümber. Üks tuntud restoranikett esitas teise populaarse restoraniketi vastu ligi 3000-leheküljelise kaebuse ja nõuab 240 000 dollarit valuraha. Üks restoran väidab, et retsept pärineb 1930-ndatest aastatest, teine aga väidab, et nende restoraniketi asutaja tegi võikana esimest korda 1947. aastal. Advokaatide sõnul on juhtum keeruline, sest kohus peab välja selgitama, kumma restoraniketiga võikana maitsnud inimesed seda toitu seostavad.

"Seal on intellektuaalse omandi vaidlused," kommenteeris puhkenud skandaali Nami-Nami perenaine Pille Petersoo. "1947. aastal, kui India iseseisvaks sai ning Indiaks ja Pakistaniks lagunes, tulid kolm hindust kokka Pakistani aladelt Delhisse ja avasid restorani. Sellest ajast alates on nad india võikana teinud. 2019. aastal avasid ühe esialgse partneri järglased teise restorani ja nemad väidavad, et algses restoranis oli just nende isa tegelikult see, kes tol ajal köögis leemekulpi liigutas. See isa, kellele kõige populaarsem restoran kuulub, oli rohkem selline kokk, kes suhtles klientidega ja väga köögis ei olnud."

Petersoo sõnul on india võikana retsepte tuhandeid. "Mina teen selle retsepti järgi, mida 1947. aastast alates on tehtud," ütles Petersoo. "Väidetavalt tegid nad seda kana juba Pakistanis ja veel väidavad nad, et nemad leiutasid ka tandoori kana. Tol ajal külmkappe ei olnud ja kana kippus päeva jooksul kuivama. Seetõttu tuli kokal geniaalne mõte, et ta teeb tomatist, võist ja rõõsast koorest kastme ja paneb tandoori kana tükid sinna sisse."

Kreemja kaste saamiseks tuleb külm või lisada kõige lõpus

Petersoo kasutas võikana tegemiseks eelmisel päeval küpsetatud tandoori kana tükke. "Kana peale läheb tandoori maitseainesegu jogurtiga. India köögile kohaselt kasutatakse ingverit, küüslauku, garam masalat, kardemoni, muskaati, pipart, cayenne`i pipart, nelki, lambaläätse seemneid, natuke kurkumit, suhkrut ja vürtsköömneid."

"Siis segan neli supilusikatäit tomatipastat veega, lisan rõõsa koore ja valan pannile," õpetas Petersoo. "Panen pannile ka kanatükid. Et kaste oleks mõnusalt kreemjas ja siidine, tuleks või panna kõige lõpus. Võid võiks poole kilo kana kohta olla sada grammi ja või peaks olema külm."