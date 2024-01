Evelin Ilves: nukrust ja väsimust on lihtne toiduga kompenseerima hakata

Evelin Ilves rääkis "Päevatees", et kui inimene on kogu aeg nukker ja norgus, siis on tal oht üle süüa ning jagas nippe ülesöömise ja meeleolu languse vastu.

"Kui ma olen nukker ja kogu aeg väsinud, siis paljud hakkavad seda kompenseerima toiduvaliku või toidurohkusega," ütles töötervishoiuarst Evelin Ilves. "Ka hormonaalne foon, mis kehas näiteks ärevusega tekib, toetab isude tekkimist. Tahan rohkem süsivesikuid, mis annavad kiire leevenduse, aga pärast söömist tekib veel suurem väsimushoog."

Leota pähkleid enne söömist külmas vees

Ilvese sõnul ei öelda ühegi asja kohta, et seda ei tohi süüa, olulised on kogused ja sagedus. "Pidev enesepiitsutamine, et midagi süüa ei või, toodab meile ka stressi," lisas ta. "Tervislikud ampsud on tükike tumedat šokolaadi või väike peotäis pähkleid, mis pole suhkrustatud ega soolatud. Pähkleid võiks enne külmas vees üle öö leotada, sest kõik pähklid on töödeldud kemikaalidega ja nii muutuvad pähklid väga palju maitsvamaks. Sarapuupähklite puhul vahetan vett vahel viis korda, ja imestan, mida kõike oleks muidu sisse söönud."

Joo klaas vett enne ükskõik kui väikest toidukorda

Ülesöömist aitab Ilvese sõnul vältida üks lihtne nipp. "Enne iga söögikorda tuleks juua klaas vett. Isegi siis, kui tegemist pole suure sööminguga, vaid meil tekib lihtsalt millegi järele isu ja on tunne, et pean kohe midagi suhu pistma. Vajadus midagi süüa võib tuleneda hoopis janust. Igal juhul pakub vesi isule leevenduse, andes maole märku, et midagi saabus. Ja see võtab ülesöömise impulsiivse käitumise maha."

Seetõttu inimene ka sööb vähem. "Üks on see, et ei mahu, aga teine põhjus on, et aeg on ka pikem, kui sõnumid seedesüsteemist ajule märku annavad, et toit tuleb. Kui ma toidu kiiresti alla kugistan, siis saan süüa palju rohkem, sest aju küllastuskeskused ei suuda nii kiiresti sõnumit vastu võtta, et nüüd on mul kõht täis," ütles Ilves.

Jaluta õues päevasel ajal, kui on naturaalset valgust

Keha vajab kestmiseks valgust. "Vaimse ja füüsilise võimekuse säilitamiseks on vaja valgusega kontakti saada," selgitas Ilves. "Eriti oluline on näiteks lõunapausi ajal pooleks tunniks õue minna. Kui õue minna ei saa, siis kasvõi aknast välja vaadata. Valgus, mis siseneb ajju läbi silmade, muutub elektrienergiaks, mille kvaliteet sõltub sellest, millisest allikast valgus tuleb ning naturaalne valgus on kehale kõige parem, harmoonilisem ja kõige kõrgema kvaliteediga, sest naturaalses valguses on kõik erinevad värvid proportsionaalselt esindatud."

Kasuta hommikuti valgusteraapia lampi

"Otsisin kunagi presidentuuri ajal Eestisse tulnud diplomaatide jaoks, mis võiks neid Eestis pimedal ajal aidata," ütles Ilves. " Nii kui pime aeg saabus, siis päikeselistest riikidest saabunud inimesed, kes olid juba aasta-kaks Eestis elanud, neil kõigil tekkis valguse puudusest meeleolu alanemine. Soovitasin siis kasutada valgusteraapia lampi. Ja järjest tulid inimesed ja ütlesid, et lamp mõjubki. Kui ma ise tunnen, et hakkan norgu minema, siis toon lambi pööningult alla ja panen köögilauale. Sel aastal seda veel juhtunud ei ole. Kuna tänavu tuli lumi väga varakult maha, siis see tekitab ka väga head tunnet, mis meeleolu üleval hoiab. Peab ainult meeles pidama, et teraapialampi tuleks kasutada 15–20 minutit hommikuti, sellest täiesti piisab."