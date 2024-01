Munakoored kuuluvad biojäätmete konteinerisse

Hiljuti meedias ilmunud artiklite tõttu on tekkinud inimestes kõhklused, mida teha munakoortega. "Aegade algusest on munakoor olnud biojääde, seaduse järgi ta on biojääde ja sinna ta läheb," kinnitas Eding. Samamoodi lähevad biosjäätmete sekka ka pähklikoored. "Pähklikoored ja igasugused seemned, mis on sellised puitunud – ta on ikkagi toidujääde ja nad sobivad biosse. Ei tasu üle mõelda," sõnas Eding.

Ka pakenditel puhul, millel on kork küljes, ei tasu Edingu sõnul üle mõelda – kork peabki seal olema, et see kaduma ei läheks ja loodusesse ei satuks. "Paljudel pakenditel on kirjas ka, et see kork peab siia külge jääma," sõnas Eding.

Erinevatest materjalidest koosnevad pakendid tasub aga koost lahti võtta. Näiteks, kui paberist pakendil on väike kilest aknake, siis tasub kile sellelt küljest võtta ning asetada see pakendi hulka ja siis paberpakend panna paberi konteinerisse.

Et käitlejal teha tööd lihtsamaks, soovitab Eding koost lahti võtta ka need pakendid, mille kõik komponendid läheksid pakendi konteinerisse, kuid mille erinevate osade omadused on erinevad, näiteks viilutatud singi pakend, mille alus on tugevam ja peal on õhem kilelaadsem kate. "Need on mõistlik eraldada kuigi nad lähevad ühte konteinerisse, sest sorteerimisliin eristab plastikut erinevates kategooriates," rääkis Eding.

Mähkmed lähevad Edingu kinnitusel aga olmejäätmete sekka, kuhu läheb ka näiteks kassiliiv.

Täpsemad sorteerimisjuhendid leiab Tootjavastutusorganisatsiooni kodulehelt.