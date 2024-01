Mati Vihmani autogrammikogust leiab nii Fidel Castro kui ka Underi autogrammi

Mati Vihmani autogrammikogu kaalub tänaseks üle ühe kilogrammi. "Ma püstitasin endale eesmärgi, et 70. sünnipäevaks oleks tuhat koos. Tuhat sai kokku juba aasta varem. Kui üks autogramm kaalub umbes gramm ja tuhat autogrammi on juba koos ja 313 veel otsa, siis on vist ikka kilo juba," selgitas ta.

Oma rikkaliku autogrammikogu on Vihman ka raamatukaante vahele pannud, raamat kannabki pealkirja "Kilogramm autogramme". Soov autogrammide lugu raamatuna kirja panna, mõlkus Vihmani ja tema abikaasa mõtteis juba pikemat aega. "Ja siis tuli Covid, suurepärane võimalus – käid kepikõndi tegemas, tuled koju, sööd natukene suppi, puhkad ja hakkad kirjutama," rääkis mees.

Esimese autogrammi sai Vihman 15-aastaselt Fidel Castro Ruzilt postiga. "See oli adresseeritud seniorita Mati Vihmanile. Niimoodi olen ma olnud neli korda preili ja kaks korda proua," naeris autogrammikütt.

Samuti leiab Vihmani kogust Marie Underi autogrammi. Kuigi autogrammikogujale on kõik tema autogrammid väga kallid ning ta ei müü ega vaheta neist ühtegi, peab ta salamisi Underi autogrammi siiski kõige kallimaks.

"Temale kirjutasin kirja umbes paar nädalat. Kuskil 1970. aastal õppisime kirjanduses tema luulet ja panin kirja kõik mõtted, mis tekkisid, ja mõned read tema loomingust. Ma arvan, et ma tahtsin kindla peale välja minna, sest nii eakas inimene ei oleks minu kirjale enam teisel korral tähelepanu pööranud, seega panin ka ühe tunnikontrolli sinna ümbriku sisse, mille hinne oli "5-", sest kaks ortograafiaviga oli sees," meenutas ta.

Kauaoodatud noorpõlve pildiga vastuse sai Vihman 1971. aasta märtsis. "Väriseva vanainimese käega oli kirjutatud: "Mati Vihmanile kodumaitse tervitustega. Marie Under." Aga sellest oli poetessile veel vähe, ta võtab kaardi ja kirjutab sinna: "Armas noor luulesõber, tänan teid ehtsast õhinast hõõgava hinnangu eest, mida osutate mu värssidele,"" meenutas Vihman.

Tänaseks on Vihman autogrammide kogumise tehnikat muutnud ning ta keskendub sünniaastapäevadele. "Kogu on juba nii suur, et võib päris mitmel temaatikal näiteks näitusi korraldada," märkis ta.

Selleks, et soovitud autogramm kätte saada, tuleb Vihmani sõnul ausalt kirjutada. "Hinnang objektile, tavaliselt ikka siiras austus, vabandused ette ja taha, soovi esitamine ja siis lootma jäädes," andis mees paar soovitust. "Ikka veel on neid, kes ei ole jõudnud vastata."