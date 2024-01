Levi: laste unelauluga Eesti Laulul osalemine ei tundu võib-olla kõige mõistlikum

Otse Eesti Laulu finaali pääsenud Daniel Levi püüab kohta Eurovisioonile oma lastele kirjutatud unelauluga. Saates "Hommik Anuga" tõdes Levi, et kuigi võib-olla ei tundu kõige parem mõte osaleda võistlusel, kus on vaja kärtsu ja mürtsu, laste unelauluga, on tal süda rahul.

Sel aastal saadeti Eesti Laulul esimest korda viis artisti otse finaali ning Brother Apollo, Carlos Ukareda, Daniel Levi, Nele-Liis Vaiksoo ning Uudo Sepp ja Sarah Murray finaalkoha pärast poolfinaalis võitlema ei pidanud.

"Poolfinaali oli uskumatult mõnus vaadata, ei ole seda pinget peal, aga natukene oleks tahtnud laval ka olla," vaatas Uudo Sepp tagasi möödunud nädalavahetusel toimunud poolfinaalile.

"Seda hetke, kus südamepõksumise muusika pannakse tööle ja kuulutatakse finalistid välja, vot seda ma taga ei igatsenud. Siis oli päris mõnus lihtsalt istuda," nõustus Daniel Levi, kes osaleb võistlusel oma lastele kirjutatud unelauluga "Over the Moon".

"Võib-olla ei tundu kõige parem mõte tulla võistlusele, kus on vaja kärtsu ja mürtsu, laste unelauluga, aga mul on siiamaani rahu südames, et ma sellise lauluga olen tulnud," rääkis muusik, kes oma lugu endiselt iga õhtu lastele ette kannab.

Nele-Liis Vaiksoo lugu "Käte ümber jää" on pühendatud ta varalahkunud vennale. "Mulle on hästi palju öeldud, et see on nagu armastuslaul. See mingis mõttes ongi armastuslaul, aga see ei ole inimesele, kes lihtsalt ei taha sinuga koos olla, vaid inimesele, kes on siit juba teisele poole ära läinud," rääkis laulja. "Ma ärkan vahel ikka öösel üles ja mõtled ta peale."

Vaiksoo sõnul on siiski tegemist helge mõttega looga, mis tuletab meelde inimesi, kes meil südames on. "Ma salamisi ikka kohtun temaga oma mõtetes, meie käed on ühendatud, me lihtsalt ei saa enam teineteist puudutada," sõnas ta.

Carlos Ukareda lugu "Newer Growing Up" räägib suhtest, kus on palju tõuse ja mõõne. "Vaatamata sellele jääb armastus ikkagi püsima," märkis ta ning lisas, pealkiri, mis loole on valitud, on natukene irooniline. "Tülitsemist ja äraleppimist tuleb ikka mitu korda suhtes ette, vahepeal tekibki küsimus, millal me ometi ükskord suureks kasvame."

Oma võistluslugu "Still Love" kuulis Uudo Sepp, kes astub lavale Norrast pärit Sarah Murrayga, esimest korda Ameerikas raamatuid müües. "Mul jäi selline tunne, et see kõlab täpselt läbi minu nii hästi. Siis ma kuulsin juba Sarahi versiooni, ta saatis mulle video, kui ma olin Ameerikas ja jooksin seal majade vahel, ja siis ma tundsin, et see tuleb hea," meenutas laulja.

Eesti Laulu finaal toimub 17. veebruaril Tondiraba jäähallis.