Niinemets: mugav oleks olla näitleja, kes oma seisukohta välja ei ütle

Möödunud detsembris oli ETV eetris saade "Kinoteatri õhtune vöönd", kus Kinoteatri tegijad, teiste hulgas Kait Kall ja Tõnis Niinemets, vaatasid 2023. aastale tagasi. Saates vaadati muu hulgas otsa ületöötamisele, Nursipalus toimuvale, koduvägivallale ja eestlaste alkoholilembusele.

Niinemets nentis, et koomikutega käib kaasas eelarvamus, et kõik, mis nad teevad, peab alati naljakas olema. "Kui see üks hetk ei ole, tekib tunne, kas midagi on nüüd valesti, justkui nagu tõsistel teemadel ei võigi enam rääkida," arutles ta ning tõdes, et viimase paari aasta jooksul, mil ühiskonda on raputanud nii sõda kui ka keerulisem majanduslik hakkamasaamine, on hakatud huumori peale kergemini ärrituma.

"Ma saan aru inimestest, kelle jaoks Kinoteatri saade ei olnud naljakas. Tegelikult seal ei olnudki enamjaolt naljakas ja ei pidanudki naljakas olema, me ei läinud eesmärgiga ainult nalja teha," sõnas ta.

Kait Kall tõi välja, et tema on koomik, kes väldib sotsiaalmeedias nalja tegemist, sest kõik, mis on kord internetti üles riputatud, sinna ka jääb. "Teatrisaalis võime kõike teha ja võime pärast öelda, et inimene sai valesti aru. Teater on selles mõttes turvaline koht, et seal võime iga õhtu öelda, mida tahame, ja see jääb sinna ruumi. Aga meedias on nii, et seda hakatakse võib-olla igal pool ketrama. Mina kardan selles mõttes avalikult nalja teha," tunnistas ta.

Niinemets nentis, et lihtne ja mugav oleks olla näitleja, kes ümberringi toimuvat ei kommenteeri, oma seisukohta välja ei ütle ega kriitiline pole. "Mulle see mugavus ei meeldi, mulle meeldib selles mõttes ebamugavas kohas olla. Mulle meeldib, et julgen välja öelda asju, mis kuidagi häirivad. Ja kui see kedagi teist häirib, täiesti aktsepteeritav," sõnas ta.