Püstjalakoomik Ann Vaida: huumor aitab traagikast üle saada

Varem muude tööde ja tegemiste kõrvalt püstjalakoomikuna tegutsenud Ann Vaida on viimased pool aastat täiskohaga professionaalne püstjalakoomik olnud. Koomiku sõnul on see üks tema elu parimaid otsuseid olnud. "Ma räägin inimestele nalju ja elan sellest ära," rõõmustas ta "Vikerhommikus".

Laupäeva õhtul toimub Tallinnas Sõpruse kinos Ukrainat toetav heategevuslik üritus "Stand-Up Ukraina nimel", kus astuvad üles mitmed püstjalakoomikud Eestist ja välismaalt. Kuigi laupäevaõhtusel üritusel Vaida Ukrainat nalja sisse panna ei plaani, on ta seda varem teinud. "Kui mul on mingi mõte, mis on olnud sõjaga seoses ja see tundub mulle vaimukas või kuidagi irooniline, teen selle ära," sõnas ta ning rõhutas, et huumor aitab traagikast üle saada.

"Ma olen sõjanalju ka Eestist väljas teinud ja mida kaugemale lähed, seda raskemaks läheb. Eestis publik naerab, meie ingliskeelsetel sõudel käivad tihti ukrainlased, nad naeravad kõige valjemini. Aga kui ma tegin Inglismaal sõjanalja – vaikus. Dünaamika ongi selline, et mida rohkem sa sellest räägid, mida rohkem see su igapäevaelus on, seda rohkem sa selle naljaga suhestud. Loomulikult on siis Eestis rohkem lubatud," arutles ta.

Vaida usub, et nalja võib kõige üle teha. "Sa pead seda hästi tegema, nii lihtne see ongi," märkis ta. Vanad naljasaated, mida enam naljalt eetrisse ei lastaks, on aga koomiku sõnul oma aja peegeldus. "Nali on kunst, mis peegeldab toda hetke ühiskonnas," usub ta.

Selleks, et naljad tööle hakkaksid, käivad koomikud vaba mikrofoni üritustel katsetamas, kuidas publik reageerib. "Kui sa avatud mikrofoni üritusel teed nalja, mis ei toiminud, siis see ongi see koht kus sa saad kvaliteedi kontrolli ära teha ja oma nalja viimistleda. Kui aga piletiga üritusel välja ei tule, pead endale otsa vaatama ja küsima, mis täna valesti läks," selgitas ta, kuidas üks nali lavavalmis saab.