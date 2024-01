Viipekeeletõlk: see on minu karjääri kõige väljakutseterohkem töö

Kirjeldustõlke tiimi ettevalmistused Tartu 2024 avatseremoonia "Kõik on kokku üks" tõlkimiseks on käinud juba kaks kuud, rääkis kirjeldustõlk Piret Aus "Terevisioonis". Viipekeele tõlk Keiti Verbu sõnul on otseülekande tõlkimine tema senise karjääri kõige väljakutseterohkem töö.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 avatseremoonia "Kõik on kokku üks" otseülekannet saab kuulata kirjeldustõlkega, valides spetsiaalse kanali ning viipekeelse tõlkega vaadata Jupiterist.

"Kirjeldustõlke tiimi jaoks on ettevalmistused avatseremoonia tõlkimiseks käinud juba kaks kuud," ütles kirjeldustõlke korraldaja Piret Aus. "Tseremoonia stsenaariumi saime kätte juba kaks kuud tagasi. Aga lõpuspurt on toimunud viimased poolteist päeva ja ööd ning on olnud väga töömahukas."

"Viipekeelse tõlkimise puhul tahaksin kummutada ühe müüdi, et tõlk tuleb kohale ja teeb kohe sünkroonis kõike, mis ta kuuleb," ütles viipekeeletõlk Keiti Verbu. "Nii see kindlasti ei ole. Selleks on ikkagi vajalik väga suur ettevalmistus."

Verbu sõnul on otseülekande viiplemine tema senise karjääri kõige väljakutseterohkem töö. "Seda seepärast, et lavastuses on väga palju taustahelisid, mis ei ole otseselt instrumentaalmuusika, vaid atmosfääri andvad helid, ja ma loodan, et ma suudan kõige visuaalsega seda edasi anda, et ka viipekeelne kogukond tunnetaks, mis emotsioon hetkel õhus on ning mida soovitakse edasi anda," ütles Verbu.

Aus selgitas, et kirjeldustõlge on visuaalsuse vahendamine nägemispuudega inimestele. "Kui pime inimene vaatab televiisorit, siis tema jaoks on see pelgalt kontsert, laste laul, aga kirjeldustõlk räägib juurde, mis liigutusi lapsed selle laulu ajal teevad, kuidas lapsed välja näevad ja millised emotsioonid neil näos on. Ja see paneb pimeda inimese jaoks pildi kokku."

"Kultuuritõlge ehk laulude ja muusika edastamine toimub tõlgil kogu kehaga, miimika ja kätega. Iga detail annab emotsiooni edasi. Aga muidugi on see väga subjektiivne, sest iga viipekeeletõlk tõlgib lavastust ilmselt natuke erinevalt."