Koeratreener: koeraomanik võiks tunda looma stressisignaale

Koera sotsialiseerimisega peab alustama võimalikult vara, rääkis Tuuli Soomets "Terevisioonis", kui on soov lemmikloom erinevatele sündmustele kaasa võtta. Koeratreeneri sõnul on oluline, et omanik suudaks ennustada koera käitumist ning tunneks looma stressisignaale.

"Koera kuhugi kaasa võttes mõtlen mina ennekõike sellele, kas koeral on seal mugav olla või oleks tal kodus parem," ütles koeratreener ja -kasvataja Tuuli Soomets. "Pigem ma ei võta koera kaasa, kui üritusel on palju ühe koha peal seismist, liigutamist väga ei ole või kui seal on väga palju rahvast, ebamäärases olekus inimesi, ootamatuid kõvasid helisid ja pauke või maas näiteks klaasikilde. Samuti tuleb mõelda sellele, et talvel ei hakkaks koeral külm ega suvel palav. Koera võtaksin kaasa kohta, kus on rahulikum atmosfäär ja rohkem ruumi."

Soometsa sõnul võiks koera sotsialiseerimisega alustada võimalikult vara. "Näiteks võtta noor koer kaasa rahvarohkematele linnatänavatele, et ta harjuks võõraste inimeste ja autodega. Et see ei oleks tema jaoks midagi, mis teda endast välja ajab," ütles Soomets. "Oluline on ka, et koeraomanik suudaks ennustada, kuidas koer võib mingis olukorras käituda. Et ma tunneksin oma koera, sest mina koeraomanikuna pean garanteerima, et koeral oleks turvaline ja teistel inimestel ümberringi oleks samuti turvaline. Koeraomanik võiks tunda koerte stressisignaale. Kui koer ikkagi näitab, et tal on ebamugav, siis ära võta koera kaasa."