Ellujäämisnipid talvel: soe pesu, karastamine ja elutempo aeglustamine

Laulja Uku Suviste: pange ennast soojalt riidesse

"Mis on minu talvised ellujäämisnipid? Ma olen hästi suur külmavares. Seega peab mul alati olema sada paari pesu all, kampsuneid ja särke ning kindad käes," ütles laulja Uku Suviste. "Jah, ma olen oma vitsad saanud, käinud ringi nagu hilpharakas. Kindlasti peab olema talvel kõht täis, peab saama pika une, see aitab külmaga toime tulla. Selle talve jook on mul olnud glögi ehk siis mingisugune soe jook, mis aitab külmaga võidelda. Mis mulle meeldib talvel teha? Mulle meeldib lumelauaga sõita, niisama jalutada, uisutada ja loomulikult autoga sõita."

Näitleja ja teatrijuht Andres Dvinjaninov: hoia ennast soojas, tee endale sooja või ära karda külma

"Minu talvised ellujäämisnipid pole mitte midagi erilist. Ma tean ellujäämiseks kolme varianti: hoia iseennast soojas, tee endale sooja või ära karda külma," selgitas näitleja ja Karlova teatri juht Andres Dvinjaninov. "Ennast soojas hoida on lihtne, villased sokid, ahiküte, saun sooja. Et ennast soojaks teha, selleks pakun ma välja lume lükkamist, looduses liikumist, suusatamist, uisutamist ja teisi sportlikke tegevusi. Ja nüüd tuleb kõige olulisem – ära üldse karda külma. Intelligentset inimest tuntakse selle järgi, et ta on kohanemisvõimeline. Kui väljas on külm, siis sa pead sellega ise kohanema, immuunsüsteem peab olema külmaks valmis. Kui me tuleme Indiast või Taist, jääme kohe haigeks, sest me immuunsüsteem harjus millegi muuga ära. Selleks ma soovitan teile sauna ja jääauku. Ilma saunata jääaugu tasemele mina ei ole veel jõudnud."

Muusik Sandra Vabarna: nautige talveilma ja keerake natuke elutempot maha

"Minu ellujäämisnipid on kõndida ringi hüpeldes, hakkab kohe soe," muheles muusik Sandra Vabarna. "Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis palju on kinni meie mõtteviisis. Ei tohiks mõelda, et nii vastik ja külm ja palju lund, vaid mõelda, mida positiivset saab sellega teha. Mina avastasin Tartus lumepargi. Tuleb leida mõnusaid viise, kuidas väljas tegutseda. Minu üks ellujäämisnipp on võtta talvel natuke rahulikumalt. Kui vanasti talvel inimesed puhkasid ja suvel tegid põllutöid, siis meil on läinud nagu vastupidi. Suvel puhkame ja talvel väga rabeleme. Loodus ka talvel ju puhkab. Mina keerasin jaanuari alguses oma elutempo maha. Puhkasin kodus, lugesin raamatuid, olin eemal ekraanidest. Nautige talveilma ja keerake natuke kiirust maha."