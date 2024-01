Õpilane õpimotivatsioonist: seadke pisikesi eesmärke ja lihtsalt alustage

"Arvestades seda, mis tööd õpetajad peavad tegema, siis ma arvan, et õpetajad absoluutselt väärivad palgatõusu," ütles Paide Hammerbecki Põhikooli 9. klassi õpilane Karl Erik Kirss. "Aga mina loodan, et lahendus leitakse võimalikult kiiresti, sest hetkel on just õpilased need, kes kannatavad. Töö õpetajaga on teistsugune kui töö iseseisvalt."

"Ma ka toetan õpetajate streiki," ütles Gustav Adolfi Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Leon Tammel. "Käisin isegi Toompeal streikimas ja kuulasin kõnesid."

Mida kauem streik kestab, seda halvem, ütles Kirss. "Arvestades, et me oleme COVID-i aja läbi elanud ja oskame iseseisvalt õppida, siis ma nii väga ei muretse. Ma oskan ise ennast aidata, aga loodan küll, et see streik lõpeb nii pea kui võimalik," ütles Kirss.

"Täiesti vaba aeg meil praegu ei ole," lisas Tammel. "Aga olukord on teine, kui võrrelda pandeemia ajaga. Õpilane teeb õppetükke omal vastutusel. Keegi meid ei kohusta."

"Siin peab mõtlema sellele, kelle jaoks me tegelikult õpime? Mina õpin iseenda jaoks. Peab leidma selle millegi, mille jaoks õppida," ütles Tammel, rääkides sellest, kuidas on kodus olles võimalik leida õppimiseks motivatsiooni.

"Need on minu tulemused, minu teadmised ja minu tulevik. Mul on vaja see asi ära õppida, see on oluline ja sellepärast ma teen seda. Premeerige iseennast," annab Kirss nõu, kuidas motiveerida õpilasi, kellel pole kodustes tingimustes lihtne õppimiseks innustust leida. "Seadke pisikesi eesmärke ja lihtsalt alustage, hakake kuskilt pihta, on mingi progress tehtud, on rohkem progressi teha palju lihtsam."

"Mind on aidanud see, et ma visualiseerin selle töö enda jaoks ette ära," ütles Tammel. "Kui hakkan esitlust tegema, siis ma kujutan enda peas ette, kuidas see esitlus välja võiks näha ja mul on juba siht silme ees. Tuleb kuskilt pihta hakata ja siis läheb juba nagu lepase reega. Minu meelest on kordamine tarkuse ema."

"Mis on koolis ja iseseisvalt õppimise vahe, siis õpetaja võtab klassi ees teema tükkideks lahti. Seda tuleb kodus ise samamoodi korrata. Sa üritad justkui iseendale seda teemat seletada," ütles Kirss.

"Seda, kui palju hakkavad üldised tulemused pärast kannatama, näitab aeg," ütles Kirss selle kohta, kas streik võib mõjutada õpitulemusi pikas perspektiivis. "Aga põhimõtteliselt on see õpilase enda kätes."