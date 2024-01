Aet Ollisaar: jätkusuutlikkus on noorte tekstiilikunstnike jaoks oluline

Tekstiilikunstnik ja Kõrgema Kunstikooli Pallas professor Aet Ollisaar sõnas "Terevisioonis", et noortele tekstiili eriala tudengitele on üha olulisemaks saamas see, mis nende loomingust saab, mis materjale ja kuidas selleks kasutatakse.

Pallases saab õppida tekstiili eriala, mille sees on ka moe- ja tekstiilidisaini ja tekstiilikunsti suund. Ollisaare sõnul on eriala päris populaarne: "Igal aastal tuleb kümme üliõpilast vastu võtta ja probleeme sellega ei ole, et huvilisi on," kinnitas ta.

"Terevisiooni" kaamerate ette olid astunud ka Pallase üliõpilased näidetega enda kollektsioonidest "Kotimehed" ning "Punamütsike".

"Kõik need disainid, mida täna siin näha on, on kas algus mingile kollektsioonile või kollektsioonid, mis on välja kasvanud mingist õppeülesandest. Punamütsike kannab multiweave'i uudses tehnikas loodud disaini ja kotimehed näitavad võimalusi, kuidas villasest lõngast luua kollektsioon, mis on hästi jätkusuutlik, soe, erinevaid võimalusi pakkuv selline telgedel kootud kollektsioon."

Ollisaare sõnul on üliõpilased võtnud eesmärgiks võimalikult jääkidevaba disaini. "Kõik need esemed on kootud lõikes ilma ühegi äraviskamist vajava lõngajupita – kõik on läinud kasutusse."

Ollisaar märkis, et ülikool on just see koht, kus kõik enda peadpööritavad mõtted järgi proovida. "Hiljem võib-olla sellise uljusega enam teha ei saa. Piire ei ole, pigem on väärtused, millest üliõpilased kinni hoiavad ja see saab üha olulisemaks. Tudengid tõesti väga mõtlevad selle peale, mis nende toodetest saab, mis on see materjal, mida nad kasutavad ja kuidas nad seda kasutavad."