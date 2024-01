Arst: 80 protsenti naisi saab partnerilt viiruse, millest võib tekkida vähk

Eesti on jõudnud emakakaelavähki haigestumise pingereas Euroopas esikolmikusse ning ka emakakaelavähki suremuses oleme üsna tabeli tipus.

"Teistes Euroopa riikides on sõeluuringu tulekuga haigestumus järjest langenud, aga Eestis ei ole," ütles Ida-Tallinna Keskhaigla naistenõuandla osakonnajuhataja Külli Erlang. "Selleks, et haigestumus langeda saaks ja sõeluuring töötaks, on vaja väga palju asju: et inimene tuleks uuringule, et test oleks hea, et laborid oleks head, et jälgimine pärast oleks hea. Aga kõige olulisem on, et naine jõuaks testimisele. Probleem on ka see, et lisaks kõrgele haigestumusele saame me väga palju kaugele arenenud emakakaelavähi diagnoose. Mure on ka selles, et emakakaelavähi sümptomid nagu veritsus ja valu tulevad alles hiljem. Päris alguses ei tunne naine mitte midagi."

Sõeluuringu testi saab teha ka kodus

Sel aastal pakutakse sõeluuringul osalemist mitmel erineval moel. "Inimene võib panna aja ämmaemanda vastuvõtule, aga testi saab nüüd teha ka kodus," selgitas Erlang. "Testi saab tellida tellimiskeskkonnas postiga või pakiautomaati. Testi teha on väga lihtne, sellega on kaasas ka juhend. Inimene teeb kodus testi, paneb posti, test läheb laborisse ja ta saab vastuse. Kui kodus testimisel tõesti leitakse see HPV-viirus, saab naine sellest teada nii, nagu ta seda ise on soovinud. Kas e-maili teel, SMS-sõnumiga või talle helistatakse. Info läheb üles ka digilukku. Kui test on positiivne, peab inimene paneme aja ämmaemanda vastuvõtule, et saaks teha lisateste."

Muutusi emakakaelal saab ravida juba enne, kui vähk üldse tekib

"Emakakaela sõeluuring otsib HPV-d," selgitas Erlang. "HPV on viirus, mis jäädes naise emakakaela rakkudesse pikaks ajaks püsima, hakkab tekitama emakakaelal muutusi, ja need muutused viivad aegamööda, aastate jooksul emakakaelavähini. Kui inimesel seda viirust ei ole, siis emakakaelavähk tekkida ei saa. See on ikkagi pikk aeg, sinna läheb seitse kuni kümme aastat aega, et viirusest tekiks vähk. Ja see on ka see põhjus, miks me suudaksime emakakaelavähki väga palju ennetada. Me leiame viiruse, me jälgime neid naisi, me leiame üles need muutused emakakaelal, mis tekivad juba enne vähki, ja me saame neid muutusi ravida juba enne, kui vähk tekib."

"Naine käib kord aastas kontrollis, kui on juba kerged muutused tekkinud, siis sagedamini. Väga palju muutusi läheb ise tagasi," lisas Erlang. "Väga paljud naised, kellel HPV leitakse, see viirus paraneb ise ära, keha saab sellest jagu."

Erlangi sõnul levib viirus sugulise kontakti teel. "Me saame selle viiruse partnerilt. Arvatakse, et umbes 80 protsenti naistest elu jooksul ühel ajahetkel selle viiruse saab."

"Noorte seas on viirus väga sage, aga organism on tugev ja saab aru, et see viirus on vale ja lükkab selle välja. See nakkus paraneb ära ja emakakaelavähki ei teki," lisas Erlang.

Sõeluuringusse kutsutakse naisi vanuses 30–65 eluaastat. "Vähieelseid seisundeid, mida me saame üsna lihtsalt jälgida, saab ravida väga hästi ja siis me ei jõua üldse emakakaelavähini. Kui me leiame hästi väikse vähi, siis raviga on tervenemine võimalik, kaugelearenenud vähiga on keeruline. See võib vajada keemia- ja kiiritusravi ning päris terveks inimene enam ei saa."