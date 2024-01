ERR-i kanalid vahendavad Tartust Euroopa kultuuripealinna avamist

Euroopa kultuuripealinna kohtumistele lükkavad reede hommikul Tartus hoo sisse ETV "Terevisioon" ja ETV+ hommikuprogramm "Kohv+".

Päeva tipphetke, Tartu kesklinnas toimuva suurejoonelise avatseremoonia "Kõik on kokku üks!", toob kell 19 kodudesse ETV. Avaetendusel, mis tähistab 2024. aastal vältava kultuuriprogrammi algust, astuvad üles tuntud Eesti artistid, näitlejad ja tantsijad, nagu näiteks Trad.Attack!, Lonitseera ja Sander Mölder. Kokku jõuab lavale üle saja artisti, kellest kõige vanem on 85-aastane ning noorim seitsmeaastane. Etenduse lavastaja on Taavi Tõnisson ja dramaturg Eero Epner.

Ülekande ajal vahendavad Tartu ning Lõuna-Eesti tegijate mõtteid ja meeleolusid ETV saatejuhid Karmel Killandi ja Marko Reikop. Saatel on kirjeldustõlge ja Jupiteris saab avatseremooniat vaadata ka viipekeelse tõlkega.

Tartusse suundub reedel ka Raadio 2, mis seab oma stuudio üles Raekoja platsil. Otsesaade Tartust algab koos "R2 päev" saatejuhtide Margus Kamlati ja Helle Rudiga kell 10.30. Otse-eetri võtab seejärel kultuursete kohtumistega üle "R2 draiv" koos Marta Püssa ja Kirke Antsmäega.