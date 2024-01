Uue muusika reede: Stefan, Lonitseera, Heidi Klum, Justin Timberlake jt

Margiiela & Chillin - "Haiku"

Alles möödunud aasta oktoobris Leisiga kahasse tehtud albumi "Eilne Hind Pole Tänane" välja andnud räppar Margiiela lööb lauale juba 2024. aasta teise singli. Arvestades, et eelmine singel kandis nime "Uus Mina" võib loota, et Henry Maasik võtab hoogu ka millekski pikemaks.

Stefan - "Katkine Tee"

2023. aasta Eesti muusikaauhindadel aasta artisti auhinna pälvinud Stefan on taas jõudnud Sven Lõhmuse stuudiosse, kus meestel valmis uus singel "Katkine Tee".

Maarja Aarma MA - "Walk Me Home"

Uus lugu on soul ja vokaalpopi ansambli esimene omalooming pärast kahe aasta eest ilmunud lühialbumit "Queenland". "See on lugu südame järgi elamisest, kuidas ta aitab meid pimedast hetkest valgesse ning kogu selle protsessiga kaasnevast vabanemise tundest," avas Aarma uue loo sisu. Laulab Maarja Aarma, bassil Janno Trump, klahvide taga Madis Muul ja trumme mängib Dmitri Nikolajevski.

Lonitseera - "Kunsti näha"

Tartu ansambli uus singel on pühendatud tänavusele Euroopa kultuuripealinnale ja Lõuna-Eestile. "See laul on minu Tartu kogemus ja armastuskiri kodukohale, nagu mõni varasemgi Lonitseera laul, ainult et Kukerpillide mõjutused on kohale jõudmas," ütles laulu autor Kaisa Kuslapuu.

Justice & Tame Impala - "One Night/All Night"

Prantsuse elektroonilise muusika duo Justice ehk Xavier de Rosnay ja Gaspard Augé annavad Kevin Parkeri abil avapaugu 26. aprillil ilmuvale albumile "Hyperdrama", mis on bändi esimene pärast kaheksa-aastast pausi.

Tierra Whack - "SHOWER SONG"

Philadelphia räppar ja laulja Tierra Helena Whack uus laul "SHOWER SONG" on järjekorras teine albumilt "WORLD WIDE WHACK", mis ilmub märtsis ja on artisti sõnul vaatamata 2018. aastal ilmunud "Whack Worldile" artisti debüütalbum.

The Smile - "Friend Of A Friend"

Radioheadist tuntud Thom Yorke'i ja Jonny Greenwoodi kõrvalprojekt The Smile andis täna välja oma teise albumi "Wall Of Eyes", mida saadab ka videosingel. Eesti huvilistel on võimalus The Smile'i eesootaval suvel kuulata ka Lätis toimuval kontserdil.

Ice Spice - "Think U The Sh*t" (Fart)"

Pooleteise aasta jooksul kiire hooga interneti-hitiga "Munch" muusikatööstuse silmarõõmuks saanud New Yorki räppar Ice Spice on tagasi uue singliga.

Justin Timberlake - "Selfish"

Üle kuu aasta andis Timberlake välja soolosingli, mis ei ole seotud mõne filmi soundtrack'iga ja kus on kaasas superhittide produtsendid Louis Bell (Justin Bieber "Peaches", Camila Cabello "Havana") ja Cirkut (Ava Max "Sweet but Psycho", Sam Smith "Unholy"). Märtsis on oodata ka Timberlake'i uut albumit "Everything I Thought It Was".

Coi Leray - "Wanna Come Thru"

Möödunud aastal edetabelitesse tormanud ja debüütalbumi välja andnud Bostoni räppar ja laulja Coi Leray uus melanhoolne R&B pala, mis valmis koostöös hip-hop'i produtsendi Mike Will Made-Itiga.

Heidi Klum - "Sunglasses At Night"

Saksa supermodell Heidi Klumil valmis koos Hollandi DJ ja produtsendi Tiestoga teine(!) soolosingel "Sunglasses At Night", mis on ka Klumi juhitud telesaate "Saksa tippmodell" tunnusmeloodia. Muusikukarjääri alustas Klum juba kahe aasta eest, kui tal ilmus jõululaul "Wonderland".

Megan Thee Stallion - "HISS"

Houstoni räppari Megan Thee Stallion uus singel "HISS" järgneb novembris ilmunud "Cobrale" ja septembrikuus välja antud singlile "Bongos", kus üritati koos Cardi B-ga taasluua popkultuurilist momenti nagu seda oli kolme aasta tagune "WAP". Hiljuti andis Megan Thee Stallion oma panuse ka filmi "Mean girls" uusversiooni soundtrack'ile.