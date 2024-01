Teismeline noolevisketšempion Luke Littler innustab ka eestlasi harjutama

Eelmise aasta lõpus tõusis noolemängumaailma uueks superstaariks 16-aastane Luke Littler. Briti teismeline oli väga lähedal sellele, et saada oma ala kõige nooremaks maailmameistriks, kuid jäi superfinaalis teiseks. Spetsialistide sõnul on Littler kahtlemata andekas, kuid sellest rohkem on edule kaasa aidanud lõputu harjutamine. MM-i teise kohaga teenis teismeline 230 000 eurot.

Littler alustas juba 18-kuuselt, kui isa ostis talle magnetilise noolemängu. 10-aastaselt astus ta St. Helena Noolemängu Akadeemiasse. Eelmisel nädalal võitis ta oma esimese täiskasvanute turniiri Bahreinis ja seda taas üheksa noolega ehk jõudis 501-st punktist nulli vähima võimaliku visete arvuga.

"Mina hakkasin mängima 12-aastaselt," ütles dartsimängija Patrick Pässa. "Luke Littler on uskumatu ikoon, mitte ainult dartsi, vaid ka spordimaailmas. Kuigi välja näeb ta nagu 42-aastane. Aga fenomenaalne ja uskumatu inimene."

"See mäng on pubist välja kasvanud spordiala." ütles dartsimängija Raido Kadopa, kes on noolemängu mänginud 30 aastat. "Kunagi mängiti võistlustel küll nii, et õlleklaas oli kõrval. Pärast seda, kui proffide dartsiühendus võttis selle asja oma kätte, siis hakkas darts vaikselt kasvama spordiks, kus on keelatud dopinguained. Nii alkohol kui ka kõik muud tegevused. Mul on mingi sisemine huvi, see mäng hakkas mulle meeldima ja meeldib siiamaani."