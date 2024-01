Kunstliku viljastamise teel kolm last saanud üksikema: unistused täituvad

"See teadmine, et ma kaksikuid tahan, oli mul kindel juba väikesest peale," ütles Merche, kes on IVF-protseduuri abil kolm last ilmale toonud. "Kuna naistel bioloogiline kell kogu aeg tiksub ja ühiskonna ootus on, et kindlas vanuses peab naisel ikkagi laps olema, ja kuna ma ise olen ka seda meelt, et laps peab olema, aga mees võib olla, ja kuna ma olin 38-aastane, siis ei andnud lapse saamist enam edasi lükata."

Merche sõnul olid laste saamiseks vajalikud eeltingimused, oma maja ja auto, täidetud ning kuna sel hetkel lihtsalt ei olnud tema kõrval elukaaslast, tuligi teadmine, et kui ta lapsi tahab, tuleb minna ja proovida. Praeguseks on tema esiklaps nelja-aastane ja kaksikud tütred kaheaastased.

Lapsed õnnestus saada teisel katsel

"Ma rääkisin plaanist ka oma lähedastele, aga ega mul mingit eelnevat teavet IVF-protseduuri kohta ei olnud. Ainult nii palju, kui ma internetist kätte sain," meenutas Merche. "Neli aastat tagasi ei olnud see protseduur nii tavaline nagu praegu. Aga järjest enam on Eesti ühiskond omaks võtnud, et kõik lapsed ei tule loomulikul teel, vaid meditsiini kaasabiga. Mina leian, et see on väga loomulik."

"Esimesel korral ei õnnestunud rasestuda, lapsed sain teise korraga. Väga põnev oli doonori valik," meenutas Merche. "Doonorid tulevad ju Taanist, Rootsist ja Norrast. Vähemalt minu protseduuri ajal doonorid Eestist ei tulnud. Midagi keerulist seal ei olnud. Doonori kohta on kirjas pikkus, kaal, veregrupp, silma värv, ja kas töötab või on õpilane. Kaksikute ajal oli juba ka doonori elukutse kirjas."

Merche tegi valiku lähtudes sellest, et kõigi kolme lapse isa oleks samast rahvusest. "Minu lapsed on kõik Taani verd."

Kuidas tulla toime keeruliste olukordadega?

"Ma ei dramatiseeri keerulisi olukordi üle. Üksikvanema puhul on hea see, et otsused võtad vastu üksinda, tööandjaga on mul ka vedanud. Okseviirust tuleb ikka ette ja siis ongi nii, et võtad oma tervisepäeva välja," ütles Merche.

Suurema lapse kaasas Merche kohe titade eest hoolitsemisse, et vältida armukadedust. "Leppisime esiklapsega kohe kokku, et üks kaksik on tema oma ja üks minu oma. Suurem laps tõesti kogu aeg aitas. Ta on ikka nii uhke, et tal on kaksikud õed."

"Kui ma lastele mänguasju ostan, siis ostangi kolm ühesugust asja, et tülisid vältida. Riided ostan ka kõigile ühesugused. Mulle meeldib järelturult asju osta, pooldan väga taaskasutust," lisas ta.



Kui keegi lastest jääb haigeks, jätab Merche kõik lapsed koju. "Üldiselt nad muidugi ongi haiged kõik koos, nad on ju kogu aeg ninapidi koos. Hoidjaid on ka olnud, aga hoidjad maksavad ja hoidjat sain lubada siis, kui mul oli emapalk. Esiklapsega tegin bakalaureusekraadi ja nüüd kolme lapse kõrvalt ma saan magistrikraadi."

Laps hõikas Taani saatkonna rõdul olevale mehele: "Seal on mu issi!"

"See, et ma palju jõuan, on minu arvates suhtumise küsimus," selgitas Merche. "Kuna ma ise olen suurest perest pärit, siis on see ise hakkamasaamine ja üldjuhul mitte teiste peale lootmine mulle oluline. Kuna ma ise neid lapsi tahtsin, siis ongi nii, et ma saan ise nendega hakkama. Mina võtan seda kui seiklust. Kõik lapsed on planeeritud."

Merche vaba aeg on siis, kui lapsed on lasteaias ja ta ise tööl. "Aga ma ei tunne, et ma januneksin vaba aja järgi," ütles ta. "Praegu on mu prioriteet lapsed, küll ma jõuan kinos ka käia."

"Mina ütlen lastele nii, et teil on ema ja isa, aga isa ei ela teiega koos, ta on välismaalane," ütles Merche, kuidas ta selgitab lastele, et nende peres on ainult ema. "Kui me näiteks jalutame Taani saatkonnast mööda, siis ma näitan neile seda maja ja ütlen, et teie teine pool on Taani. Kui me esiklapsega suvel Taani saatkonnast mööda jalutasime, oli keegi seal rõdul ja siis laps hõikas: "Näe, seal on mu issi!"