Tantsuminutid panevad lapsed koolipingis liikuma

Idee Tantsuminutite projektiks tuli Rajal, kui ta külastas Tallinna koole ja nägi, kui vähe seal liigutakse. "Kui vanasti koolimajja läksid, siis olid seal elavad laste kilked, lapsed liikusid, siis tänapäeval on pildis lapsed nutitelefonides ja vaikus koridorides. Liikumisharjumust ja lihtsat liikumist oli väga vähe. Sealt tekkiski mõte, et oleks vaja need lapsed ja noored õpetada uuesti liikuma, tekitada vahvaid harjumusi," põhjendas Raja otsust panna kokku väike kava, mida tehakse tundide ajal.

Projekt on töös teist aastat ja praeguseks õpetatakse ka teist kava. Tegutsetakse veel Tallinna piires ja siinsetest koolidest on päris paljud külastatud. Raja sõnul tulevad lapsed ettevõtmisega kaasa ja ekstreemsemaid juhuseid, kust pilke telefonidest ära ei saada, on pigem vähe. "Pigem on vastukaja hästi positiivne. /.../ Teemegi esimesest kaheteistkümnenda klassini välja. Ka gümnasistid tulevad kaasa ja on hästi elavad, hästi positiivsed ja õpetajad on samamoodi kahe käega poolt," sõnas Raja ja lisas, et õpetajad jätkavad liikumisega ka peale Tantsuminutite külaskäiku.

Tants sobib Raja hinnangul liikumise propageerimiseks just seetõttu, et seal ei mõõdeta tulemust. "Me ei ütle, et läheme nüüd jooksma ja kes jookseb kiiremini, kes jookseb aeglasemalt. Lapsed võivad liigutusi teha täpselt selliselt, nagu nad ise tahavad. Ma küll annan neile mingi impulsi ette, aga see, mis lastel lõpuks välja tuleb, on kõikidel oma tants, mis on juba hästi ja läbi selle saavad nad juba eduelamuse," selgitas Raja.

Liikumine, mida ette näidatakse ei ole niisama liigutamine, vaid on läbi mõeldud ja esimese kava koostamisel oli abiks ka füsioterapeut, kes andis soovitusi ja juhtis tähelepanu olulistele kehaosadele, mida liigutada. Raja lisas, et oluline on ka lapsevanemate roll, kes peaksid teadvustama, et laste liikumise teemaga tuleb tegeleda.

Vaata näidet tantsukavast: