Rajameister: sulailmaga suusarajal sõita ei tohiks

Rajameister Raido Notton rääkis R2 saates "Hommik!", et sulailmaga suusarajal sõita ei tohiks ning kõige rohkem songivad raja ära just uisusammuga suusatavad algajad, kes jätavad sulailmaga rajale väga sügavad jäljed.

"Tuju ei ole hea, suhteliselt nutune on," kirjeldas rajameister Raido Notton oma vihmase ilma pärast tekkinud emotsioone. "Iseenesest on positiivne, et saab natuke puhata, eelmisel nädalal oli päris hullumaja, töötunde tuli liialt palju. Päeval sai kolm kuni neli korda värsket lund üle rullitud, öösel toimus viimistlus."

Nottoni sõnul on ta maksimalist. "Kui ma teen, siis teen maksimumi. Kui enam ei suuda, siis lihtsalt ei tee. Suvel tuleb juba alustada, kõik tuleb tasaseks teha. Juurikad ära vedada, vaadata, kuhu vesi tekib, see ära juhtida. Kõik küsivad, et kuidas sul juba viie sentimeetriga rajal jälg sees on. Sellepärast ei tohigi ühtki küngast ega ebatasasust rajal olla."

"Talvel on liigne agarus vahel ogarus," ütles Notton. "Sulaga ei tohi üldse rada liigutada. Miks? Toon võrdluseks mee. Kui paned lusikatäie tahket mett tee sisse ja kui sa seda siis liigutad, sulab mesi kolm korda kiiremini. Kui sa ei liiguta, siis ta nii kiiresti ei sula. Lörts on nagu tekk raja peal."

Notton pani inimestele südamele, et sulailmaga ei tohiks sissetehtud raja peale sõitma minna. "Kui võimalik, tee jooks või midagi muud. Sulaga läheb rada jäässe ja paaristööd on võimalik raja kõrval teha," selgitas ta. "Aga uisusamm songib kõige rohkem raja ära. Eriti veel algajad, kelle tõuge on väga kaootiline ja raja sisse jäävad väga sügavad jäljed. Oskaja suusataja suusatab ja ei songi nii palju."

Notton tõi välja, et pigem kiidavad rajameistri hästi tehtud tööd harrastajad. "Võistlejad on maksimalistid. Hiljuti üks võistleja kukkus ja ütles, et ma leidsin ühe väikese kivi ka rajalt. Ma sain aru, et see oli minu süü, mitte tema suusaoskuse süü," muheles Notton.

"Tuul on suusaraja jaoks kõige hullem asi," lisas ta. "Aga oleneb rajapõhjast, kui palju seda põhja seal all on ja kui palju on põhjas külma. Kui kogu aeg peaks sadama, siis kolm päeva peab rada vastu, aga siis läheb jamaks. Mul on ka mõned kunstlumehunnikud, eile juba vedasin mõned kopatäied sinna, kus soe tuul kulutab rada. Kunstlumi on suurema kristalliga ja kestab rohkem, sest koosneb jäätükkidest. Kunstlume põhi on jäine ja kõva."

Rajameister ütles, et suusataja jaoks on kõige parem sõita miinus viiese temperatuuriga ja vana ehk kahe- või kolmepäevase lumega. "Värske lumi ja kõva külm võtavad kohe kinni."