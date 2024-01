Traffic: liikumine massidesse ja uuesti Eesti Laulule

Silver Laas oli üllatunud, et nad Trafficuga finaali ei jõudnud. "Me ei tea mis juhtus, mõnikord läheb nii," sõnas ta.

Tartu poolfinaalis püüdis Traffic pilke oma jooksulintidele ülesehitatud koreograafiaga. "Pärast seda numbrit ma olin ikka täiesti läbi omadega, kere oli higine kahe ja poole minutiga," jagas Robert Vaigla ja nentis, et jooksulindil olnud 3,4 kilomeetrit tunnis, on tegelikult paras lonkimise kiirus. Laval mängiti aga kõike kehaliselt suuremaks.

"Me ka natuke muutsime seda koreograafiat Silveril ja Joonasel vähe lihtsamaks, sest ühel hetkel said nad aru, et tegelikult pidevalt joostes on väga keeruline laulda," lisas Vaigla.

Tänavu oma etteastega finaali ei jõutud. "Iga kord, kui meie sõit Eesti Laulul lõpeb, siis ma alati ütlen, et never again, nüüd on kõik nagu. Aga siis natuke aega mõtled kodus...," naeris Laas, miks ikkagi tagasi võistlema pöördutakse.

Eesti Laulul lava tagant enda osa laulnud Merilin Mälk tõi välja, et ka praeguselt võistluselt sai siiski midagi kaasa võtta. "Spotify's oleme top50-s seitsmendal kohal täna," märkis ta. "Paari päevaga tõusnud, nüüd on hakanud see laul kerima," lisas Laas. "Ka kõik finalistid ütlesid, et kummitab "Wunderbar" peas, et see on ju ikkagi väga hea märk. Et ma arvan, et me ei kaotanud, vaid pigem ikka võitsime," arvas Vaigla.

Merilin Mälk sattus Trafficuga lugu koos tegema üsna spontaanselt. "Sattusin stuudiosse samal ajal, kui Traffic tegi seda sama lugu ja neil oli see naishääl puudu ja siis Silver ütles, et kuule sul on aega või?" kirjeldas Mälk juhtumit.

Kuigi bändil saab tänavu täis juba 18. tegutsemisaasta, siis ei tunta üldse, et oldaks niivõrd kaua muusikamaastikul figureeritud. "See, et ta on püsinud meie enda jaoks värske veel, et me ise veel viitsime teha, on see, et me käime ka vabal ajal läbi ja meil on ikkagi sõpruskond. See ei ole selline töökoht, et tervist, lähme teeme live'i ära ja koju. Meil ongi, et päev hakkab hommikul peale, lähme kõik koos bussi peale, on väljasõit, on peatused, on selline perekonna värk" rääkis Laas.

"Kui sa seda bussisõitu veel talud, see sul vastukarva pole, siis ilmselt ongi kõik hästi, et meil kana kitkuda pole," lisas Vaigla.

Eesti Laulul lubab Traffic veel osaleda. "Mul on hea meel, et me sel aastal nii tegime, et me võtsime need lindid ja me saime joosta seal peal. Liikumist, liikumine massidesse ja uuesti Eesti Laulule," kinnitas Laas.