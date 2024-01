Uudo Sepp: loodan Eesti Laulu finaaliks seista kahel jalal

"Ringvaade" uuris otse Eesti Laulu finaali pääsenud artistidelt, kuidas neile poolfinaal meeldis ja millised on nende enda plaanid finaaliks. Ühise nimetajana selgus, et kõik kibelevad juba kannatamatult ise lavale.

Juba eelnevalt finaalikoha kindlustanud Daniel Levil oli poolfinaali vaadates kahetised tunded. "Esiteks oli nii mõnus ja pingevaba ja nii lihtsalt selline nauditav, saabki lihtsalt nautida lugusid, aga teisest küljest käed veits sügelesid, et oleks tahtnud ka mikrit haarata, aga kõik omal ajal," rääkis Levi.

Ka Uudo Seppa valdasid sarnased tunded: "Pingevaba oli, tahtsin lavale, aga väga äge oli," kommenteeris laulja.

"Väga pikk päev on olnud, meil on olnud väga palju passimist, väsinud on olla. Aga sellegipoolest oli väga meeleolukas õhtu ja väga põnev oli," sõnas Carlos Ukareda.

"Mulle meeldib selleaastane lavakujundus väga. Minu meelest mõjus nii hästi siin kohapeal vaadates kui ka telepildis, nii et ma usun, et ilmselt finaal saab olema veel vingem," sõnas Nele-Liis Vaiksoo. "Ilmselt ma midagi väga erilist ei tee, mul on tegemist sellise ballaadiga. Eks vaatame, homsest on koosolekud ja hakkame vaatama, kuidas täpselt see lava-show saab olema," jagas Vaiksoo finaalimõtteid.

Soome rokk-bändi Brother Apollo liikmed ütlesid, et nad ei jõua 17. veebruarit ära oodata, mil saab ise finaalis lavale astuda. Enda lava-show kohta ei tahtnud nad aga palju reeta. "Väike vihje on see, et on oodata tõelist rokilikkust, aga samas pärast seda ka midagi üllatavat." Oma suurimateks konkurentideks peetakse 5miinust ja Olliet.

Daniel Levi sõnas, et neil laulu lavastuse väljatöötamine juba käib. "Me tahtsime lähtuda sellest loost, et see laul on selline hällilaul ja minu jaoks mega-südamelähedane ja isiklik. Me tahtsime teha midagi, mis toetaks seda laulu," sõnas ta.

Uudo Sepp sõnas, et neil on juba mingisugune plaan, kuid oma opist taastuva jala tõttu tuleb asju testida. "Peame tegema koosolekuid ja natukene rohkem tööd selle nimel," sõnas ta. Finaaliks loodab Sepp seista aga juba kahel jalal.