Kolme lapse isa: pooldame õpetajaid igati

Kolme lapse isa Rait Hutrovi kaks vanemat last ei lähe õpetajate streigi tagajärjel kooli viis päeva ning nädala lõpust ei saa kõige nooremat ka lasteaeda viia. Pereisa suurt probleemi ei näe ning usub, et saadakse hakkama.

Harilikult läheb Hutrovite pere umbes kaheksa ajal toast välja, aga esmaspäeval oldi enne üheksat koos kolme lapsega veel kodus. Õnneks lapsevanemad ise töölt koju jääma ei pea. "Vanemad lapsed, kes juba koolis käivad, saavad ise hakkama. Peavad mõttelisi tegevusi tegema või pakkusin neile välja, et lähevad lund rookima, aga siis ähvardati mind lastekaitsega. /.../ Aga noorema lapse viin täna veel natukene hiljem lasteaeda ja homme ka, aga kolmapäev, neljapäev, reede läheb vanaema juurde," selgitas Hutrov selle nädala elukorraldust.

Kooliealised lapsed peavad kodus olema viis päeva ja neile on antud ka ülesanded. Perepoja sõnul on neid isegi liiga palju, eriti matemaatika tunnis. Kooliealisele tütrele see-eest ühtegi ülesannet ei antud ja temal on täiesti vaba graafik. "Ta peaks raamatut lugema, aga eks me proovime," lisas isa.

Kahenädalase streigi peale pereisa veel mõelnud pole, aga usub, et saadakse hakkama. "Lasteaialaps peab siis ehk kauem vanaema juures olema. Mina otseselt probleemi ei näe, nii et õpetajatel aega on," ütles pereisa ning lisas, et nemad õpetajate streiki toetavad. "Õpetajate töö pole kindlasti lihtne. Igati pooldame neid," ütles Hutrov.