Allan Roosileht: Eesti Laulul olid selged publiku lemmikud

Raadiohääl, diskor ja emakeeleõpetaja Allan Roosileht väisas ka ise konkursi Tartus toimunud poolfinaali ja sai saalis istudes kohe aru, et 5miinust ja Puuluup ning Ollie on selged rahva lemmikud. "Hüüti nimi 5miinust ja Puuluup – läks saalis mürgel lahti Ollie – läks mürgel lahti. Seal olid väga selged publiku lemmikud. Oleks võinud kohe kirja panna, et sellele plaksutati nii palju ja sellele peaaegu ei plaksutatudki. Selles mõttes on inimesed otsuse teinud," tõdes Roosileht Raadio 2 hommikuprogrammis.

Roosileht kuulis esimesena kommertsraadiost just 5miinuse ja Puuluubi lugu. "See oli esimene lugu, mis võeti kohe kommertsraadiotesse. Siis ma mõtlesin, et nüüd on juhtunud täpselt see, mis juhtus "Leto Svetiga". Kui Juhan Paadam mängis tollal mulle ja teistele žüriiliikmetele ette "Leto Sveti", siis ma mõtlesin, et see võidab ju ja võitiski. Sellepärast, et siis valis publik," rääkis Roosileht ning tõi välja teatava kummastuse, mida tekitas tema asjaolu, et žüriiliikmetest pidas 5miinuse ja Puuluubi võistluslugu parimaks ainult üks ekspert. Seal juures ei saagi ette teada, kas see just parim eurolaul ongi.

"Väga palju on öeldud seda, et 5miinust ja Puuluup kõlavad väga hästi, aga kui nad Eesti piiridest välja lähevad, eesti keeles pealegi, siis ei saa keegi aru, mis toimub ja nad jäävad viimaseks. Seda võib alati ennustada, aga eks näis, mis edasi saab," rääkis Roosileht.

Roosilehe südame võitis ka Anet Vaikmaa. "Vaikmaa osaleb väga ägeda looga. Ka väga kiire looga. Ma ise mõtlesin, et kui palju siin on Käärijä mõju, sest tegelikult selle aasta Eesti Laulul oli tempo täiesti pöörane ja uudne. Mitmed lood olid 160 lööki minutis. Aga Aneti lugu on laval väga võluv. /.../ Ma kuulsin sealt välja ka ühe väga hüvitava sündisaundi ning ma siiani pole saanud jälile, mis laulust see pärit on," selgitas Roosileht.

Uus formaat, kus kõige enam eelžürii käest hääli kogunud laulud pääsesid otse finaali, Roosilehele meeldib. "Mulle meeldivad kõik variandid, sest need kõik on läbi proovitud. On ju tellitud heliloojate käest lugusid ja on riike, kus eurolaul kuulutatakse välja, antakse heliloojale või pundile ülesanne teha lahe lugu, nad teevad võib-olla paar pakkumist ja tellitaksegi üks eurolaul, mis läheb riiki esindama," selgitas Roosileht.

Roosileht kiidab Eesti Laulu puhul ka produktsiooni suurust ja kvaliteeti. "Mind üllatas produktsioon. See oli niivõrd tugev. Ma käisin ju kõik tagaruumid läbi ja kuidas vastu võeti inimesi. Inga ütles väga ilusasti, et see on nagu selline muusikute laager. Tõesti kõik olid kohal," rõõmustas Roosileht.

"Lugude kvaliteet on aastatega ainult tõusnud. See tähendab seda, et kõik need lood võiksid minna rahulikult kohe Eurovisioonile. Mingit probleemi ei oleks," ütles Roosileht, kelle arvates ei läinud ka mitte edasipääsenute energia tühja.

Ott Sepa ja Märt Avandi vaheklipid jätsid Roosilehele samuti positiivse mulje. "Need olid täiesti geniaalsed. Seal oli ära kasutatud sellist montaaži, mille peale 10 aastat tagasi oleks öeldud, et ei-ei-ei. /.../ Ja muidugi näitlejad. Ka vaikust peab oskama ekraanil ära mängida. Ma üldse ei kahtle, et Ott Sepp ja Märt Avandi on absoluutsed meistrid," rääkis Roosileht ning lisas, et saal rõkkas iga vaheklippi lause peale.