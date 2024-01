Tallinna Inglise Kolledži abiturient: kardan, et streigiga võib tekkida karjaefekt

Kaarli Kooli 9. klassi õpilane Elli Tamm ütles saates "Hommik Anuga", et tema läheb rõõmuga kooli. "Mulle meeldib seal, meil on väga toredad ja naljakad õpetajad, meil on tore seltskond ja meeldib õppida ka," sõnas ta ja tõi välja, et kuigi ta on käinud ka Tenerifel koolis, meeldib talle ikkagi väga just Eesti koolisüsteem.

"Mulle meeldib see, et õpetajad muretsevad Eestis rohkem meie hinnete pärast ja kui läheb halvasti, siis nad pakuvad konsultatsioone, nad aitavad kaasa, et me saaks parandada oma hindeid, aga kui sa Hispaanias said halva hinde, siis ei saanud enam midagi teha," ütles ta ja lisas, et samuti tundub Eestis hariduse kvaliteet kõrgem.

Gustav Adolfi gümnaasiumi 10. klassi õpilane Ekke Henk sõnas, et õpetajad võiksid ja peaksid palka juurde saama. "Küsimus on lihtsalt selles, kust seda raha võtta," rõhutas ta ja mainis, et see ei ole lihtne probleem. "Aga ma loodan, et meie riiki on juhtimas inimesed, kes suudavad mingisugusegi lahenduse leida," ütles Henk, rõhutades, et kõige rohkem kardab ta praegu abituuriumi pärast. "Nendel on eksamid tulemas, nemad kaotavad praegu väga vajalikku aega, et nendeks õppida."

Tallinna Inglise Kolledži 12. klassi õpilane Sander Laas mainis, et tema ise väga ei muretse, et tal midagi streigi tõttu õppimata jääks. "See on tegelikult lihtsalt koduõpe, see on sama, mis oli koroona ajal," selgitas ta ja lisas, et pigem kardab ta, et streigiga tekib karjaefekt. "Streikimine peaks olema selline tegevus, mille iga õpetaja mõtleb individuaalselt ise läbi, kas ta tahab seda teha ja kas tal on vaja seda, aga ma kardan, et tekib see efekt, et kuna kõik teised streigivad, siis lähen mina ka."

"Ma panekski kõigile õpetajatele väga südamele, et mõelge see isiklikult läbi, enne kui pea ees streikima lähete," mainis Laas.