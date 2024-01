Oliver Rõõmus: välismaal öeldakse Púr Múddi kohta Ida-Euroopa tantsumuusika

Saates "Hommik Anuga" ütles Púr Múddi liige Oliver Rõõmus, et välismaal esinedes on kõige meeldivam üllatus see, kui publikust lauldakse mõnd lugu kaasa.

Púr Múddi liige Joonatan Siiman ütles, et nad on Eesti Laulu osas võtnud otsuse, et niisama nad lugu sinna saatma ei hakka enam. "Kui saadame, siis lähme ikkagi võitma," rõhutas ta ja tõi välja, et kuigi aastaid puiklesid nad selle vastu, et eesti keeles muusikat teha, siis nüüd on nad aru saanud, et ka emakeeles on hea muusikat teha. "Me saime aru, et eestlastele meeldib eesti keeles kaasa laulda."

"Meile on mitu korda kirjutatud, et mingil ajahetkel on konkreetne lugu aidanud inimest niiviisi, et ta on praegu elus, juba üks selline tunnustus annab sulle nii palju, et seda edasi teha ja vaadata kõigest muust mööda," selgitas Siiman ja tõi välja, et talle ütles seda sõber näost näkku ja pisar silmanurgas. "Selle peale teed inimesele kalli ja oled õnnelik, et selle loo valmis tegid."

Duo liige Oliver Rõõmus tõi välja, et kui nad ise liigitavad end tantsumuusika osakonda, siis välismaal öeldakse nende kohta Ida-Euroopa tantsumuusika. "See ongi selline melanhoolne ja kurb, aga siiski tantsuline," sõnas ta ja lisas, et väga hea on kuulda, kui mõnes teises riigis laulavad inimesed lugude sõnu kaasa. "Seda ei juhtu tihti, see on olukord, kui saad aru, et lugu on jõudnud ka mujale."

Tema sõnul on publiku osas ajad päris palju muutunud, sest harva näeb seda, et publik plaksutaks ja elaks kõvasti kaasa. "Kõik on telefonides ja filmivad, või siis sul on ühes käes jook ja teises käes telefon," ütles Rõõmus ja mainis, et telefoni võiks pigem ära panna ja kontserti nautida.

Saates esitles Púr Múdd oma uut lugu "Ühega miljoneist". "See refrään on meie jaoks selline, et kui keegi kuskil pani peale, siis sa ei pea suud lahti tegema, vaid laulab juba peas kaasa," selgitas Joonatan Siiman ja lisas, et lugu tuli väga loomulikult ja lihtsalt. "Kui läheb väga punnitamiseks, siis me saame aru, et võib-olla ei peaks sellega praegu tegelema."

Protsessi käigus on nad lugu saatnud pidevalt ka originaali autoritele. "Päris suvalt me üksinda kodus ei tee seda, vaid suhtleme," ütles Oliver Rõõmus.

Kuula lugu "Ühega miljoneist":