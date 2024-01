Marko Veisson Eesti Laulu finaali koreograafiast: põhisammu ei saa muuta

Eesti Laulu finaali pääsenud Puuluup x 5Miinust kinnitasid, et suures osas jääb nende koreograafia ka finaalis samasuguseks.

Puuluubi liige Marko Veisson kinnitas, et poolfinaali laval nähtud koreograafi jääb ka finaalis laias laastus samaks. "Põhisamm on põhisamm, seda ei saa muuta, aga muus osas vaatame," ütles ta ja lisas, et mingeid modifikatsioone võib ikka tekkida.

"Samm jääb sammuks," rõhutas Puuluubi liige Ramo Teder.