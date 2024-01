Anet Vaikmaa: suurimad toetajad olid minuga laval kaasas

Eesti Laulu finalist Anet Vaikmaa rääkis ERR-ile antud intervjuus, et tema suurimad toetajad olid temaga koos laval.

Finaalipääs tuli Vaikmaa sõnul üllatusena. Uudisega koos tuli lauljal ka lavajärgne närv. "Täna olen end üllatavalt hästi tundnud. Praegu on tekkinud veider närv, mida laval nii palju ei olnudki," nentis Vaikmaa.

Laulja nentis, et tema suurimad toetajad olid laval kaasas. "Ma tegin väga õige valiku selles osas, kelle ma lavale kaasa võtsin. Tair ja Siim olid väga suured toetajad terve selle kolme päeva vältel, millal ma siin proovitasin. Ja loomulikult Sven (Lõhmus), kes on selle laulu autor," rääkis Vaikmaa. Finaali kohta Vaikmaa plaane veel ei avaldanud: "Ma ise ka veel ei tea, mis plaanid finaali jaoks on, eks siis paistab!"