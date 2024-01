Ewert Sundja: lootsin, et koos Cartooniga tehtud lugu pääseb ka finaali

Poolfinaali esinemist kommenteeris ansambel positiivselt. "Kõik kuidagi loksus paika täpselt sellel õigel hetkel," nentis Ewert Sundja. "See oli üks parimaid tordilõike meie bändi ajaloos," rääkis bändi trummar Kristjan Kallas.

Cartooni ja Ewert and The Two Dragons lugusid Ewert Sundja võrdlema ei tahtnud hakata: "Ma olin mõlema loo autorluses täpselt samamoodi sees ja kuni viimase hetkeni ma lootsin, et ka Cartoon saab edasi, sest tegelikult ma ju ei taha laste vahel valida," rääkis Sundja. "Aga tundub, et publik valis minu laste vahel ise," lisas Sundja.

Laval olid lisaks Ewert and The Two Dragonsile ka taustavokalistid Lee Taul ja Sofia-Liis Liiv. Ühise keele leidmine laval oli Tauli sõnul kerge: "Nende tüüpidega on rõõm muusikat teha. Lugu oli hea, sulanduda oli mõnus."