Video: Ott Sepa ja Märt Avandi Eesti Laulu vaheklipp "Tartu 24"

Eesti Laulu poolfinaalis linastuv lühifilm, nagu kirjeldab seda režissöör Rene Vilbre, räägib läbi huumori eestlastest ja kultuurist. "Meie teos küsib kultuuripealinna võtmes muigelsui, et mis see kultuur siis tegelikult on? Kas palju rahvast ühes kohas mõtestamas kärarikkalt folgisugemetega hüperrealistlikku postmoderntantsu või on eestlaste kultuur rahu, üksindus, mõnusalt metsas omaette olemine?" avab ta laupäeval vaatajate ette jõudvat linateost.

"Ülesanne on näidata, kuidas Tartu linn juba ammu enne seda alguse sai, kui tuli Jaroslav Tark ja rajas Jurjevi ning kuidas sellest ajast peale kujundati viljakas pinnas rahvusvahelise kultuuri tegemiseks," ütles ERR-i elamussaadete juht Karmel Killandi.

Ott Sepa sõnul pidi ta stsenaariumi loomiseks end kurssi viima Tartu ajalooga. "Luban, et ka televaatajad saavad Emajõe Ateena minevikust rohkem teada. Lisaks mulle ja Märdile oli filmimisel kohal ka kaks last ja kolm koera, aga nemad lõigatakse klippidest välja," tõi Sepp välja.