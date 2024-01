Jacob Collier ja Take 6 tulevad Tartusse

Jazzkaar on Jacob Collieri Eestisse toomise nimel teinud tööd juba pikka aega ning kultuuripealinna aastal saab see teoks. "See oli 2016. aastal Collieri debüütalbumi "In My Room" ilmumise järel, kui soovisime kutsuda superandeka talendi Jazzkaarele, paraku ei läinud tol korral õnneks. Seda suurem on rõõm, et saame Collieri tutvustada tema siinsetele arvukatele fännidele nüüd Euroopa kultuuripealinna aastal," rääkis Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.

Londonis tegutsevat 29-aastast multitalenti Jacob Collieri on paljud mainekad väljaanded nimetanud üheks oma põlvkonna kõige uuenduslikumaks muusikuks – tema loomingust leiab nii pop-, jazz- kui ka klassikalist muusikat.

"Collieri omapärane helikeel ja isikupärased audiolahendused inspireerivad paljusid ning haaravad jäägitult kaasa igas eas kuulaja," rääkis Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 loovjuht Kati Torp. "Ta on maailmas eriti tuntud oma väga energiliste kontsertide poolest, kus ta loob publikust massiivse mitmehäälse koori. Võib arvata, et Collier muudab ka kultuuripealinna publiku Tartu laululaval suureks ühendkooriks."

Collier salvestas oma debüütalbumi "In My Room" algusest lõpuni oma kodus – kõik lugude seaded kirjutas ja mängis sisse muusik ise ning hiljem võitis albumi eest kaks Grammy auhinda. Ta on teinud koostööd tuntud nimedega nagu näiteks Coldplay, John Mayer, Ty Dolla $ign, Tori Kelly, Daniel Caesar, SZA ja paljud teised.

Collier alustas 2018. aastal oma üle 50 lauluga neljaosalise albumi "Djesse" salvestamist, millest iga osa käsitleb erinevat muusikastiili. Iga seni avaldatud kolm albumit pälvis ühe Grammy auhinna. See tegi temast ainukese Briti helilooja, kes on võitnud iga oma esimese nelja albumi eest Grammy. Collier plaanib "Djesse" neljanda osa anda välja veebruaris.

Koos Collieriga astub 18. juulil Tartu laululavale kümne Grammy auhinnaga pärjatud ning üle maailma tuntud a cappella vokaalkuuik Take 6, kelle muusikaprodutsent Quincy Jones on tituleerinud "kõige meisterlikumateks häälevõluriteks". Eelmisel aastal andsid nad ühise kontserdi Ameerikas ning nüüd on kooslus esmakordselt Euroopas.