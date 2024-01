Otse: Eesti Laulu poolfinaalis selgub viis finalisti

Tartu Ülikooli spordihoones toimuva kontserdi juhatab sisse tantsuetendus Põmaki! ja seejärel on lava juba 15 võistleja päralt. Poolfinaali juhivad Grete Kuld ja Tõnis Niinemets, külalisetteastena esitavad uusversiooni Eurovisiooni võiduloost ansambel Angus ja Anett Kulbin. Eesti Laul toob vaatajateni ka humoorika lühifilmi Ott Sepa ja Märt Avandiga, mis lahkab kolmes osas kultuuripealinna sündi ja eestlaseks olemist.

Viis finalisti selguvad kahe hääletusvooru tulemusena. Neist kolm lähevad edasi finaali žürii ja telefonihääletuse ühiste punktidega. Teises voorus otsustab kaks edasipääsejat telefonihääletus. Etteasteid hindab 25-liikmeline žürii, kes osales ka tänavuse konkursi eelvooru töös. Hääletamine avatakse otsesaate alguses.

Eesti Laul 2024 poolfinaali esinemisjärjekord koos hääletusnumbritega

1. 5Miinust x Puuluup "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi": 9007001

2. Inga "No Dog On a Leash": 9007002

3. Ollie "My Friend": 9007003

4. Yonna "I Don't Know About You": 9007004

5. Peter Põder "Korra veel": 9007005

6. Cartoon, Ewert Sundja "Oblivion": 9007006

7. Traffic "Wunderbar": 9007007

8. Ingmar "Dreaming": 9007008

9. Anet Vaikmaa "Serotoniin": 9007009

10. Laura "Here's Where I Draw the Line": 9007010

11. Sofia Rubina "Be Good": 9007011

12. Antsud "Vetevaim" 9007012

13. Silver Jusilo "Lately": 9007013

14. Cecilia "FOMO": 9007014

15. Ewert and The Two Dragons "Hold Me Now": 9007015

SMS-i teel saab hääletada numbril 15415 - hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu number. Kõne ja SMS-i hind on 1.40. Hääletamine avatakse saate alguses.

Poolfinaali kontsert Tartust algab kell 19.15 laupäeval, otseülekannet vahendavad ETV, ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal. Laulusõnu näeb vaegkuuljatele mõeldud erikanalis, ülekandele on samas kanalis kuvatud ka automaatsubtiitrid. ETV lülitub eelsaatega spordihoonesse juba kell 18.45. Külalistele avatakse uksed kell 17.30, kell 18 toimub osalejatega autogrammitund.

Eesti Laulu finaal toimub 17. veebruaril Tallinnas, Tondiraba jäähallis.